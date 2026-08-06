Positiv tjej söker erfaren assistent - 50%
Björkö Assistans Sören Eriksson AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-08-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Björkö Assistans Sören Eriksson AB i Linköping
, Mjölby
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eller i hela Sverige
Jag är en tjej på 41 år som tycker mycket om musik, djur och när det händer saker runt i kring såsom aktiviteter med fart och fläkt. Jag söker dig som har tidigare erfarenhet av assistans/vård - och omsorgsarbete samt är rökfri. Du behöver vara ansvarsfull, lugn, empatisk, inkännande och noggrann.
Det är viktigt med god samarbetsförmåga, lyhördhet samt initiativtagande. Du får gärna ha intresse/kunskap av alternativ kommunikation via Ipad då det används.
Innan du påbörjar ditt arbete hos mig får du en gedigen introduktion på cirka två veckor. Syftet är att vi ska lära känna varandra ordentligt och att du ska få en god förståelse för mina behov, rutiner och hur vi arbetar tillsammans i vardagen.
Tjänsten är på 50 % och innebär att du arbetar två heldagar per vecka på vardagar tillsammans med mig på mitt dagcenter. Därutöver arbetar du varannan lördag i mitt hem.
Vi arbetar som ett team och hjälps åt, därför ser vi gärna att du har möjlighet att vara flexibel och vid behov täcka upp vid ordinarie personals frånvaro.
Jag söker en kvinnlig assistent som vill stanna under en längre tid och bli en trygg del av mitt team. För att vi ska trivas och fungera bra tillsammans ser jag att du uppfyller följande krav och önskemål:
Du har erfarenhet och god kunskap om PEG, förflyttningar och lyft.
Du är fysiskt stark och har god förmåga att arbeta i ett aktivt och ibland fysiskt krävande arbete.
Du ser tjänsten som ett långsiktigt uppdrag och har möjlighet att planera din vardag så att du, när verksamheten kräver det, kan vara flexibel och vid behov arbeta extra för att täcka upp vid kollegors frånvaro.
Du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom ett gott samarbete och ett professionellt bemötande i ditt arbete.
Om du känner att detta stämmer in på dig ser jag fram emot att få läsa din ansökan och berätta mer om hur det är att arbeta tillsammans med mig.
För denna tjänst önskar vi utdrag ur belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
via e-post: jobb@bjorkoassistans.se
E-post: jobb@bjorkoassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BA-2608-0054-06". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Björkö Assistans Sören Eriksson AB
(org.nr 556653-6727) Arbetsplats
Björkö Assistans AB Jobbnummer
10024012