Portmontör sökes!
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Vi söker portmontör - arbete i Stockholm & Uppsala med omnejd!
Vill du ha ett varierande och självständigt arbete där du får röra på dig och träffa olika kunder? Just nu söker vi en portmontör till en av våra kunder med uppdrag i området kring Stockholm och Uppsala.
Som portmontör kommer du att arbeta med installation av portar hos olika kundföretag. Du utgår från ditt hem och reser dagligen inom regionen till olika uppdrag, vilket innebär ett fritt och omväxlande arbete.Dina arbetsuppgifter
• Montering och installation av portar
• Kundkontakt ute på plats
• Dokumentation av utfört arbete
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av montering, gärna inom portar, bygg eller mekanik
• Är praktiskt lagd och lösningsorienterad
• Trivs med ett rörligt arbete och att arbeta självständigt
• Har god servicekänsla och är ansvarstagande
• Innehar B-körkort
Vi erbjuder:
• Ett självständigt arbete med stor frihet
• Möjlighet att utvecklas inom yrket
• Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
• Servicebil och nödvändig utrustning
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!Profil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elsa Carlberg elsa.carlberg@ikett.com Jobbnummer
9845363