Portföljförvaltare
Jämtkraft AB / Marknadsföringsjobb / Östersund Visa alla marknadsföringsjobb i Östersund
2026-03-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jämtkraft AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Örebro
eller i hela Sverige
Gillar du marknad, analys och energi? Sök jobbet som portföljförvaltare hos oss
Är du nyfiken på elmarknaden? Vill du ha ett betydelsefullt jobb där du är med och utvecklar elhandelsaffären tillsammans med oss? Då kanske du är vår nya kollega!
Enheten Marknad ansvarar för Jämtkrafts elhandelsaffär. Vårt uppdrag är att utveckla en lönsam och hållbar affär som gör det enklare för våra kunder att vara en del av energiomställningen.Under de kommande åren fokuserar vi på att arbeta mer datadrivet och digitalt, med effektiva processer och kundresor som utgår från kundens behov. Samtidigt vidareutvecklar vi vårt erbjudande och stärker vår förmåga att samarbeta, både inom enheten, på hela Jämtkraft och tillsammans med externa partners med målet att skapa långsiktigt värde.
Om jobbet
Som portföljförvaltare kommer du att utveckla din kompetens om elmarknaden och de nuvarande och framtida produkter och tjänster som Jämtkraft erbjuder marknaden. Du tillhör avdelningen Produktutveckling och förvaltning och kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med att utveckla och förvalta Jämtkrafts elhandelsprodukter och kundportföljer - från privat- och företagskunder till större bolag och energihandelsföretag.
Du följer elmarknadens utveckling, analyserar trender och säkerställer att våra erbjudanden är konkurrenskraftiga, relevanta och lönsamma.
Din roll kommer till stor del handla om att förvalta kunders elhandelsportföljer. Du har dialog med kunder och samarbetar nära andra funktioner för att säkerställa en trygg och effektiv helhetsleverans.
Du är också med och bidrar till utvecklingen av nya produkter och att förbättra befintliga erbjudanden i takt med att marknaden förändras.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleexamen som ekonom, ingenjör eller annan relevant utbildning.
Som person är du nyfiken och analytisk, gillar att ställa frågor, se mönster och förstå vad som driver en marknad. Du har förmågan att tolka trender och omsätta insikter i konkreta beslut och åtgärder.
Du är bekväm med att arbeta digitalt och rör dig obehindrat mellan olika system, gärna med en djupare förståelse än bara användarnivå. För att trivas i rollen ser vi att du har en pedagogisk förmåga för att förklara hur elmarknaden fungerar och hur olika beslut påverkar kundens elhandelsportfölj.
Har du erfarenhet från energi- eller finansiella marknader är det ett plus, men det är inget krav. Det viktigaste är din analytiska förmåga, din nyfikenhet och din vilja att bidra till att utveckla vår affär tillsammans med oss.
Vårt erbjudande
Hos oss får du vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, i en bransch som är en förutsättning för vår välfärd. Vi jobbar tillsammans i trygga team där vi vågar testa nytt, växa och lyckas. Här behöver du inte välja mellan karriär och en aktiv fritid utan hinner med både och. På Jämtkraft är du viktig. Vi tänker långsiktigt, vi satsar på dig och vill att du ska trivas och hjälpa oss framåt. Därför behöver du inte vara fullärd när du börjar. Vi klär på dig den kompetens som du saknar. Kom som du är helt enkelt, för här vill du vara!
Fler fördelar med Jämtkraft:
• Jämtkraft är tillräckligt stort för att du ska kunna utvecklas och göra karriär, men tillräckligt litet för att du ska synas, vara viktig och kunna påverka.
• Vi tar hand om våra medarbetare och har fina förmåner, alltifrån förmånscykel till arbetstidsförkortning och föräldrapenningtillägg.
• Vi är en erkänt bra arbetsgivare, belönade med certifikatet "Excellent Arbetsgivare 2025" och "Karriärföretag 2025".
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kan därför innebära att du som sökande behöver placeras i en säkerhetsklass.
Placeringsort: Östersund
Omfattning & anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att kontakta avdelningschef Anna-Lena Bergman, anna-lena.bergman@jamtkraft.se
, 076-6981212Publiceringsdatum2026-03-05Så ansöker du
Är du intresserad av jobbet så skicka in din ansökan senast den 23 mars 2026.
Fackliga företrädare:
SEKO, Peter Martinsson, 073-275 52 39
Akademikerföreningen, Mikael Eklund, 072-728 96 80
Unionen, Michael Häggmark, 072-728 96 62 Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtkraft AB
(org.nr 556001-6064), https://www.jamtkraft.se Jobbnummer
9778580