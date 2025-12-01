Poolkock till MatOmsorg
2025-12-01
Vill du laga mat som gör skillnad? Hos oss får du jobba i ett härligt team och laga måltider som förgyller vardagen för våra kunder. Om du är ansvarstagande och gillar variation så är det här jobbet för dig! Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
MatOmsorg, vård- och omsorgsförvaltningens måltidsorganisation, levererar mat och måltider till våra verksamheter - 365 dagar om året! Vi är 40 personer som jobbar inom MatOmsorg fördelade på fyra tillagningskök, ett kontor och ett antal vårdboende. Tillsammans arbetar vi mot det gemensamma målet att erbjuda bra måltider som höjer livskvaliteten och ger vardagen hos våra kunder lite guldkant.
Nu söker vi en poolkock till våra tillagningskök på Kungshult, Åbrädden, Borgvalla och Lundhagen. Tjänsten kommer att utgå från Kungshult men kommer att placeras i det kök där behovet finns.
Vad vi erbjuder
Vi vill jobba med personer som trivs med att ta ansvar, som tar stolthet i att leverera hög och jämn kvalitet och som tycker det är självklart att sätta gästen i fokus. Gillar du dessutom variation och egen utvecklig - då är du precis den vi söker! Vår arbetsplats är rökfri och hälsomedveten. Dessutom får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kr per år för att hålla dig i toppform. Dina blivande kollegor är proffs inom sina områden och dessutom trevliga. De ser fram emot att välkomna dig som är detsamma!
Hos oss på Matomsorg ingår du i ett arbetslag bestående av bland andra kockar, måltidsutvecklare och måltidsvärdar som tillsammans levererar ungefär 2300 måltider om dagen. Arbetet i köket leds av den köksansvarige och arbetsuppgifterna kan variera mellan stora grytan, specialkosten eller den konsistensanpassade kosten. Utöver detta ingår så klart alla andra typer av arbetsuppgifter som utförs i köket, bland annat packning, portionering, städ och disk.
De flesta arbetsdagar kommer att spenderas på Kungshult men i denna tjänst förväntas du kunna ta dig an arbetsuppgifter i alla våra fyra kök.
Vi söker en utbildad kock med bred kunskap. Några års erfarenhet från både den privata och offentliga sidan ser vi som positivt. Då den gröna omställningen är ett fokusområde få du gärna ha ett intresse för kopplingen mellan mat, klimat och livsmedel.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt grundläggande IT-kunskaper.
Det är meriterande om du har
• kunskaper i kostdatasystem, Mashie eller motsvarande
• erfarenhet av arbete med konsistensanpassade måltider och specialkost
• goda kunskaper kring egenkontroll och HACCP.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi behöver dig som har ett stort intresse för hantverket och som ser samarbete och kommunikation som viktiga verktyg i arbetet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Arbetstider: Dagtid, inklusive tjänstgöring varannan helg
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
