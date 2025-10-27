Poolkock som utgår ifrån Odenköket
Vill du arbeta tillsammans med härliga kollegor i ett modernt kök där matlagning från grunden står i fokus? Vi söker nu en poolkock som vill bli en del av vårt team på 23 personer.
Kostenheten arbetar för att varje måltid ska vara varierad, näringsrik och av hög kvalitet - alltid med ett trevligt bemötande i centrum. Vi arbetar för att måltiderna ska vara säkra, hållbara och klimatsmarta och vår målgrupp är äldreomsorg, skola och förskola.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som poolkock hos oss får du en varierad och viktig roll där du arbetar i alla delar av köket och restaurangen. I dina arbetsuppgifter ingår att tillaga och servera både normalkost och individanpassade måltider, samt att förbereda sallader och hantera disken. Du ansvarar även för beställning och mottagning av varor, städning av kök och restaurang, samt andra förekommande uppgifter i köksmiljön.
Du kommer att arbeta i ett team med rotation mellan kökets stationer, delta i tillagning, förpackning och distribution av kyld mat.
Vår dagliga produktion är:
- Cirka 2000 portioner till förskola och skola
- Cirka 650 portioner till äldreomsorgen
- Cirka 1000 portioner tillagas måndag och tisdag för hemtjänsten
Du kommer att arbeta i kostdatasystemet Mateo och vara delaktig i produktions- och inköpsplanering. En viktig del av arbetet är att utföra och dokumentera egenkontroller enligt gällande rutiner. I det dagliga arbetet bidrar du till att verksamhetens riktlinjer följs och att verksamhetens mål uppnås.
Tjänsten innebär både självständigt arbete och samarbete i team, där hjälpsamhet och laganda är en självklar del av vardagen. Kvalifikationer
- Gymnasial utbildning inom restaurang- och livsmedelsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. - Alternativt ha genomgått validering som styrker motsvarande kunskaper.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- God datorvana.
- Kunskaper inom specialkost är meriterande.
För att lyckas i rollen krävs erfarenhet av arbete i storkök och en förmåga att hantera ett varierat arbetsinnehåll i en miljö där tempot kan skifta. Du arbetar strukturerat och med hög kvalitetsmedvetenhet, samtidigt som du har förmågan att se helheten.
Arbetet kräver god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att arbeta i team, samtidigt som du är självgående och tar egna initiativ. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och är trygg i din kommunikation - både med kollegor och gäster. Ett intresse för att laga näringsrik mat från grunden är centralt, liksom viljan att ta ansvar och bidra till helheten.
Om du känner igen dig i den här beskrivningen och vill vara med och skapa måltidsupplevelser som gör skillnad - då ser vi fram emot din ansökan!Anställningsvillkor
Innan anställning som kock krävs registerutdrag enligt skollagen (2010:800). Du begär en
registerkontroll på polisen.se som sedan visas innan anställning sker.
Semestertjänst.
Successionstjänst kan komma att bli aktuellt.
Löpande urval tillämpas.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
