Pool Club Manager
ESS Hotel Group AB / Kockjobb / Härryda
2026-03-03
Hjortviken Country Club
Den nya destinationen Hjortviken är en del av ESS familjen. Här är vårt gemensamma mål tydligt - vi skapar stamgäster!
Destinationer man vill komma tillbaka till, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över. Vi lever våra värdeord i allt vi gör. När du jobbar hos oss är du en del av alla passionerade, professionella, lekfulla och personliga kollegor som skapar upplevelser i världsklass.
En bit utanför Göteborg, med vidsträckt utsikt över Västra Nedsjön, hittar du Sveriges nyaste Country Club - Hjortviken Country Club. Här är det säsong året runt!
• Unplug, explore & let's have a drink!-
Hos oss njuter gästen av puls och stillhet i en härlig mix - tillsammans med kollegorna eller med älskade vänner och familj. Här kompletteras en helt unik destination med riktigt god mat, aktiviteter både inne och ute, möten i alla former, gott surr och kalla drinkar i Pool Cluben. Pool Cluben ja, den blir något alldeles extra!
Vår vision är att skapa magiska stunder och bestående minnen för våra gäster. Det vill du vara med på - eller hur? Därför söker vi nu dig som vill bli en del av ett fantastiskt och nytt resmål där det sociala, jordnära och genuina spelar huvudrollen.
Låter detta som du? Välkommen till clubben och läs vidare!
Vi öppnade våra dörrar i januari 2025 och då erbjuder Hjortviken Country Club ett brett spektra av upplevelser med två restauranger, 150 rum, sex barer, en Pool Club, samt inte minst vår ambitiösa mötes- och eventavdelning. Vår vision är att skapa magiska stunder och bestående minnen för våra gäster, genom att erbjuda upplevelser som överträffar förväntningarna. Här sker allt från det mindre men superviktiga ledningsgruppsmötet, den stora kick-offen för företaget, födelsedagsfesten eller den stora jubileumsmiddagen.
Som Pool Club Manager har du det övergripande ansvaret för driften, servicen och upplevelsen i vår Pool Club och restaurang. Din främsta uppgift är att skapa en stämning och atmosfär som får gästerna att stanna lite längre - och längta tillbaka. Vi letar efter en energisk, strategisk och närvarande ledare som brinner för att bygga starka team och leverera förstklassig gästservice.
Du leder ett dynamiskt team av bartenders, servispersonal, receptionspersonal och värdar/värdinnor och har ett tätt samarbete med andra avdelningar för att säkerställa en sömlös upplevelse för våra gäster. Du rapporterar direkt till vår Executive Restaurant Manager och arbetar strategiskt för att driva och utveckla verksamheten. För att säkerställa en effektiv drift har du ett nära samarbete med övriga outlets, där ni tillsammans optimerar flöden, service och gästupplevelser.
Ditt fokus? En hög servicenivå, smarta affärsbeslut och en arbetsplats där både gäster och medarbetare trivs.
Dina huvuduppgifter
Drift & Service: Säkerställa en högklassig gästupplevelse och en Pool Club i världsklass.
Personalansvar: Del i rekrytering, schemaläggning och coachning av ditt team.
Ekonomi & Försäljning: Ansvar för inköp, lager, budget och att driva merförsäljning.
Koncept & Event: Tillsammans med F&B-teamet utveckla våra koncept kring temakvällar, event och upplevelser som sticker ut.
Kvalitet & Standard: Upprätthålla och utveckla drift, säkerhet och estetik i Pool Club.
Vem är du?
Vi söker dig som har en stark bakgrund inom F&B och erfarenhet av att arbeta i en snabb och dynamisk miljö. Du är van vid att fatta snabba och välgrundade beslut samt att arbeta proaktivt för att säkerställa en smidig drift. Som ledare är du tydlig i din kommunikation, strukturerad och trygg i att leda och utveckla personal. Du har ett affärsmässigt sinne och är bekväm med att arbeta med siffror, budget och resultatuppföljning.
Viktiga egenskaper:
Resultatdriven med affärssinne
Kommunikativ och inkluderande ledare
Passionerad för service och upplevelser i världsklass
Flexibel och lösningsorienterad
Energisk och initiativrikOm tjänsten
Anställningsform: Heltid, 6 månaders provanställning
Arbetstid: Varierande - dag, kväll och varannan helg
Lön: Enligt överenskommelse
Tillträde: Så snart vi hittar rätt person
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag är 20 mars.
Uppfyller du inte exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet!
