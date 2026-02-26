Polsktalande ekonomiassistent
2026-02-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Linköping
Om jobbet
För kunds räkning söker vi nu en noggrann och engagerad ekonomiassistent. Vår kund är ett väletablerat företag inom industribranschen med lång erfarenhet och stark position på marknaden.
I rollen som ekonomiassistent får du en varierande tjänst med stort eget ansvar. Du arbetar självständigt med kundfakturering, leverantörsreskontra samt löpande bokföring. En viktig del av arbetet är kontakten med kunder och underentreprenörer för att säkerställa korrekt faktureringsunderlag. Utöver de huvudsakliga arbetsuppgifterna kan även andra administrativa arbetsuppgifter förekomma.
Du blir initialt anställd av InLoVe Bemanning AB och arbetar som konsult hos vårt kundföretag. Tanken är att din anställning efter överenskommen provperiod övergår till en direktanställning hos kunden
Vi söker dig som:
• Har några års erfarenhet av arbete inom ekonomi
• Har god vana av leverantörsreskontra och löpande bokföring
• Tala polska obehindrat
• Är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
• Trivs i en roll med många kontaktytor och sociala inslag
• Är initiativtagande och bekväm med att arbeta i ett högt tempo
För att trivas i rollen är du prestigelös, ansvarstagande och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Du uppskattar samarbete samtidigt som du är självgående i dina arbetsuppgifter.
Intervjuer sker löpande - tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om InLoVe Bemanning ABInLoVe Bemanning AB är ett dynamiskt bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag. Vi arbetar nära både kandidater och kunder för att skapa långsiktiga och framgångsrika samarbeten. Med god branschkunskap och engagerad service stödjer vi både arbetsgivare och jobbsökande genom hela rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: cv@bygglove.se
(org.nr 559453-8562)
Korsgatan 2E (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING
cv@bygglove.se
9766225