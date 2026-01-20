Politisk ledarskribent Sydöstran
Vill du vara en tydlig röst i samhällsdebatten - med hjärtat i Blekinge och blicken mot världen?
Sydöstran förstärker nu sin ledarredaktion och söker en politisk ledarskribent som vill driva opinionsjournalistik med kraft, nyfikenhet och samhällsengagemang.
Sydöstran är en av få tidningar i Sverige med socialdemokratisk ledarsida. Här finns möjligheten att påverka samtalet, analysera vår tid och bidra till ett bättre samhälle.
Om uppdraget:
Du blir en del av ett litet men starkt team som arbetar nära redaktionen.
Du skriver egna texter, initierar debatt och sätter in lokala frågor i ett större politiskt sammanhang.
Under valåret spelar du en central roll i ledarsidans utveckling och opinionsbildning.
Du följer den lokala politiken i Blekinge på nära håll, men har också god förståelse för den nationella och internationella utvecklingen.
Vi söker dig som:
• Delar arbetarrörelsens värderingar och kan uttrycka dem i en modern kontext.
• Är en säker stilist och van att formulera opinionsbildande texter.
• Har erfarenhet av journalistiskt arbete eller samhällsdebatt.
• Trivs med att ta plats i det offentliga samtalet framförallt i Blekinge.
Kunskap om och anknytning till Blekinge är meriterande.
Vi ser gärna att du bor, eller vill bosätta dig, i regionen.
Anställning:
Anställningsform: Visstid med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placeringsort: Karlskrona, Blekinge.
Om Sydöstran:
Sydöstran ägs av Gota Media med arbetarrörelsen i Blekinge som minoritetsägare.
Ledarsidan är socialdemokratisk.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Anders Nilsson, chefredaktör Sydöstran, 0455-33 46 40
Eva Strömqvist och Magnus Johansson, arbetarrörelsens representanter, 073-04 04 179 respektive 070-810 98 50Stig Björn Ljunggren, politisk chefredaktör, 0455-33 46 60Julia Berg-Lorentzon, personalredaktör, 0455-771 14
