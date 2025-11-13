Plockanalyser av avfall
2025-11-13
Vi på ENVIR AB söker noggranna medarbetare till spännande arbete med avfallsanalys!
Vill du vara med och bidra till en mer hållbar framtid - på riktigt?
Vi söker nu flera engagerade personer som vill arbeta heltid med att analysera och sortera avfall i Munka Ljungby.
Som en del av vårt team jobbar du praktiskt med att sortera olika typer av avfall för hand och registrera resultaten digitalt. Arbetet är en viktig del i att ta fram statistik som används för att förbättra återvinningen och minska miljöpåverkan i Sverige.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta tillsammans med andra i ett sammansvetsat team där noggrannhet och samarbete är nyckeln.
Arbetet är fysiskt och sker både inomhus och utomhus beroende på uppdrag. Inga förkunskaper krävs - vi lär dig allt du behöver veta!
Vi söker dig som:
Är noggrann och gillar praktiskt arbete
Trivs med att arbeta i grupp
Har en positiv inställning och vill bidra till ett hållbart samhälle
Kan arbeta heltid och har möjlighet att ta dig till Munka Ljungby
Tidigare erfarenhet från återvinning, industri eller miljöarbete är meriterande, men absolut inget krav. Inga förkunskaper krävs, vi lär dig allt du behöver veta!
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag inom miljöbranschen
God gemenskap och varierande arbetsdagar
Möjlighet att utvecklas inom miljö och hållbarhet
Vill du kolla hur vår verksamhet ser ut är du välkommen på ett besök imorgon fredag den 14 november på Gesällgatan 11 i Munka Ljungby kl:12:00-13:00
Du kan också komma på måndag den 17 november samma tid.
En spännande framtid till mötes! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
e-mail
E-post: slobodan.vukicevic@envir.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Avfallsexpert". Arbetsgivare Envir AB
(org.nr 556813-3440)
Gesällgatan 11 (visa karta
)
266 35 MUNKA-LJUNGBY Kontakt
Slobodan Vukicevic slobodan.vukicevic@envir.se 0705754496 Jobbnummer
9604286