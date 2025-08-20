Plattsättare / Snickare

Svenska Köksproffsen AB / Murarjobb / Upplands Väsby
2025-08-20


Visa alla murarjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svenska Köksproffsen AB i Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige

#jobbjustnu
Vi är ett Kök och badrums företag som söker ännu en Plattsättare / Snickare.
Då vi arbetar både med kök och badrum så måste man kunna arbeta med alla de momenten.
Provanställning som kan övergå till en tillsvidare anställning.
Meriterande är om du även har kunskaper inom El, VVs och målnng.
Den vi söker ska vara flexibel och kunna arbeta självständigt. Känna ansvar för arbetet och kunna ta egna beslut och lösningar. Samt vara serviceinriktad, då man arbetar mycket ut mot kund.
Känner du igen dej i den beskrivningen så ser vi fram emot din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: info@svenskakoksproffsen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare /Snickare 2503".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Köksproffsen AB (org.nr 556712-3228)
Sandavägen 2 (visa karta)
194 28  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Svenska Köksproffsen AB

Kontakt
Lise-Lotte Kanon
lise-lotte@svenskakoksproffsen.se
08- 590 840 47, 0707434047

Jobbnummer
9468201


 

Prenumerera på jobb från Svenska Köksproffsen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svenska Köksproffsen AB: