#jobbjustnu Vi är ett Kök och badrums företag som söker ännu en Plattsättare / Snickare. Då vi arbetar både med kök och badrum så måste man kunna arbeta med alla de momenten. Provanställning som kan övergå till en tillsvidare anställning. Meriterande är om du även har kunskaper inom El, VVs och målnng. Den vi söker ska vara flexibel och kunna arbeta självständigt. Känna ansvar för arbetet och kunna ta egna beslut och lösningar. Samt vara serviceinriktad, då man arbetar mycket ut mot kund. Känner du igen dej i den beskrivningen så ser vi fram emot din ansökan.