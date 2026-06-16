Plattsättare | Helsingborg
Jobway AB / Murarjobb / Helsingborg Visa alla murarjobb i Helsingborg
2026-06-16
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Är du en erfaren plattsättare som vill ha variation i uppdragen? Vill du bli en del av ett stabilt och familjärt företag i tillväxt? Då kan detta vara möjligheten för dig - sök idag!
I rollen som plattsättare arbetar du med kakel- och klinkersättning i renoveringsprojekt, främst hos fastighetsägare. Arbetsområdet kommer huvudsakligen att vara inom Helsingborgs kommun.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sättning av kakel och klinker i badrum, kök och andra utrymmen
Förberedande arbeten såsom underarbete, tätskikt och avjämning
Renoveringsarbeten i både små och större projekt
Självständigt ansvar för kvalitet och utförande
Samarbete med arbetsledare och övriga yrkesgrupper
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av arbete som plattsättare
God kunskap inom kakel, klinker och tätskikt
Yrkesbevis samt våtrumscertifikat
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi söker dig som är självgående, flexibel och lösningsorienterad. Du har en stark arbetsvilja, tar ansvar för ditt arbete och trivs i en roll med stort eget ansvar.
B I Andersson Bygg erbjuder dig:
Lön enligt kollektivavtal
5 veckors semester
Självständigt arbete med stort eget ansvar
Flexibel arbetstillvaro
Ett stabilt företag med mycket låg personalomsättning
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig - sök redan idag!
B I Andersson Bygg AS samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jeanett Zara på e-post: jeanett.zara@jobway.se
eller telefon: 073 943 54 74.
Om B I Andersson Bygg AS:
B I Andersson Bygg är ett familjeägt byggföretag som grundades 1962. Verksamheten arbetar uteslutande med renoveringar och är ofta huvudentreprenör i sina projekt. Företaget har en stabil kundbas med främst fastighetsägare och kännetecknas av långsiktighet, kvalitet och mycket låg personalomsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Tågagatan 86 (visa karta
)
254 54 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
B I Andersson Bygg AS Kontakt
Rekryteringskonsult
Jeanett Zara jeanett.zara@jobway.se +46739435474 Jobbnummer
9965100