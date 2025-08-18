Platschef, Umeå
2025-08-18
Vill du ta rodret på vår serviceanläggning i Umeå - och samtidigt vara en del av ett marknadsledande företag med starka varumärken som Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann?Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en engagerad och driven platschef som vill vara med och göra skillnad - på riktigt. I rollen leder och samordnar du arbetet på vår anläggning i Umeå, där 17 skickliga medarbetare arbetar inom verkstad, reservdelar och butik. Du får en nyckelroll där du både ansvarar för att resurser används effektivt och att verksamheten utvecklas i rätt riktning.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära några av branschens mest välkända varumärken, i en miljö där teknik, service och kundfokus står i centrum. Det här är en ledande befattning med hjärtat nära den dagliga verksamheten - och människorna i den. Du är både strateg och lagspelare, och du rapporterar till vår regional servicemarknadschef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat inom anläggningen, att samtliga har full information om företagets mål och verksamhetsidé. Du samverkar med övriga supportfunktioner inom företaget som ex. kvalitetsavdelningen, produktsupport mm och ansvarar för nyrekryteringar av såväl servicetekniker som övrig personal. Du håller medarbetarsamtal samt lönesamtal i enlighet med företagets riktlinjer samt ansvarar i övrigt för att arbetet sker i enlighet med gällande lagar, avtal, företagspolicys och arbetsmiljöregler.
För att lyckas och trivas i rollen
Har du:
- flerårig teknisk utbildning från fordons- eller verkstadsteknisk linje från gymnasium eller motsvarande. Eftergymnasial utbildning är meriterande
- haft budget- och resultatansvar
- mångårig erfarenhet av en arbetsledande roll i en teknisk miljö och varit ansvarig för en personalgrupp på mer än 15 personer.
- goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
- B-körkort
- gärna erfarenhet från arbete med service, kund, timdebitering, reservdelar, faktura- och prisfrågor
- lätt för att samarbeta och skapa teamkänsla
- erfarenhet från ledningsgruppsarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med anläggningsmaskiner, maskiner, lastbilar, hissar eller personbilar.
Är du:
- van att och trivs med att arbeta i ett föränderligt och dynamiskt arbetsklimat med högt tempo
- resultatorienterad, ser möjligheter framför problem och mån om att alltid göra ditt yttersta.
- strukturerad och förstår vikten av att ha ordning och reda för att nå ett lyckat resultat
- övertygande, positiv och lyhörd och får genom det människor att arbeta mot gemensamt uppsatta mål.
- intresserad av att driva utvecklings- och förbättringsarbeten
- trygg och självständig i ditt ledarskap och brinner för att leda människor
- bra på att kommunicera och har ett coachande förhållningssätt för att motivera medarbetarna och utveckla verksamheten
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett spännande, utvecklande och fartfyllt arbete som ger utrymme för initiativtagande och eget ansvar. Du har många kontaktytor, både externt och internt och tas emot av ett härligt gäng nya kollegor.
Vi värdesätter mångfald och jämställdhet - och arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna, respekterade och har lika möjligheter att utvecklas.
Du ansöker till tjänsten online. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2024-09-21. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Kontaktuppgifter
Robert Waltari, regionchef, 079-062 19 75
Jan-Erik Frantz, fackligt kontaktombud Ledarna, 010-556 09 03
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Lantmännen och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor. Ersättning
