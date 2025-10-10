Platschef till Svenska Tungdykargruppen
2025-10-10
Svenska Tungdykargruppen (STDG) är ett marint anläggningsföretag med säte och huvudkontor är i Mora. Vårt ursprung är Siljan och Dalälvens kraftverk. Numer har vi hela Sverige och ibland Norden som arbetsfält. Vi utför alla typer av arbeten i och om kring vatten, exempelvis utför vi gräv-, sug- och miljömuddringar. Våra dykare renoverar kraftverk, broar, kajer, hamnar mm. Sedan oktober 2023 ägs STDG av Marcongruppen. Mer information om oss hittar ni på www.stdg.se.
Är du en erfaren ledare med starkt engagemang och ett skarpt öga för både helhet och detaljer? Vill du vara med och leda tekniskt avancerade projekt i vattenmiljö? Vi söker nu en Platschef och tänker att du förmodligen kommer att utgå från Mälardalen med omnejd. Läs mer om tjänsten nedan.
Om STDG
STDG är en ledande aktör inom svenskt dykeri, muddring och sjöentreprenad.
Vi utför avancerade undervattensarbeten, konstruktioner, besiktningar och reparationer av anläggningar i vattenmiljö. Våra uppdrag ställer höga krav på planering, säkerhet och teknisk kompetens - och vi är stolta över att leverera lösningar med kvalitet i varje detalj.
Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö), vilket speglar vårt engagemang för hållbara och säkra arbetssätt. Vi är en del av Marcon-Gruppen - Sveriges största marina entreprenadkoncern.
Om rollen:
Som Platschef hos STDG har du en nyckelroll i att leda och samordna våra projekt ute på arbetsplatsen - ofta i komplexa och marina miljöer. Du ansvarar för att produktionen genomförs på bästa sätt och med fokus på säkerhet, kvalitet, miljö och ekonomi. Rollen är central för att säkerställa att projektet genomförs enligt plan och att alla involverade parter samarbetar effektivt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och samordna produktionen enligt tidplan, budget och kvalitetskrav
• Säkerställa effektiv användning av resurser (personal, maskiner, material)
• Planera och följa upp arbetsmoment på plats
• Ansvara för arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen
• Säkerställa att miljökrav, tillstånd och skyddsåtgärder efterlevs
• Dokumentera dagligen: dagbok, avvikelserapporter, egenkontroller
• Hantera fakturor och godkänna arbetstid i systemet NEXT
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning inom bygg, anläggning eller teknik
• Flera års erfarenhet av platsledning inom produktion eller entreprenad
• God kunskap om byggprocessen, arbetsmiljölagstiftning och entreprenadjuridik
• Vana vid att arbeta med digitala verktyg och projektstyrningssystem
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift
• B-körkort
Som person är du:
• Strukturerad, lösningsorienterad och självgående
• En trygg och tydlig ledare som får teamet att samarbeta effektivt
• Beslutsför och ansvarstagande
• Engagerad, med ett starkt driv att nå uppsatta mål tillsammans med teamet
Vad vi erbjuder:
• Ett utvecklande och ansvarsfullt uppdrag med korta beslutsvägar
• Arbeta i en spännande bransch med unika projekt i Sveriges vattenmiljöer
• En trygg arbetsmiljö i ett certifierat företag med höga kvalitetskrav
• Kompetensutveckling, kompetensutbyte och goda möjligheter till bollplank inom koncernen
• Ett sammansvetsat team bestående av arbetschef, projektingenjör, KMA samt stödfunktioner
• Bra förmåner
Ansök redan idag!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Lundin & Boström och du lämnar in din ansökan på hemsidan www.lundinbostrom.se
Har du frågor så kontaktar du Per Männikkö på 070-592 90 80. Vi kan komma att göra urval och intervjua löpande men sista ansökningsdag är 2025-11-10. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
