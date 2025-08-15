Platschef till John Deere i Matfors
2025-08-15
John Deere är den marknadsledande skogsmaskintillverkaren i världen. Vi har verksamhet i ett stort antal länder med tillverkning av skogsmaskiner i Finland och USA. John Deere Forestry AB är det svenska återförsäljningsbolaget för skogsmaskiner, med huvudkontor i Märsta, med ett stort antal verkstäder runt om i landet. I Märsta finns också huvudlagret för reservdelar till de europatillverkade maskinmodellerna.
Är du en driven och affärsorienterad person med stort teknikintresse? Gillar du att arbeta med människor och trivs du med utmaningar? Då är det kanske dig vi söker!Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en platschef till vår serviceanläggning i Matfors. Du kommer att ansvara för drift och utveckling av service- och reservdelsverksamheten. Serviceanläggningen har fokus på snabb och kompetent service och att kunna leverera rätt reservdelar över disk. Som platschef jobbar du med kontinuerlig utveckling av verksamheten när det gäller servicetäckning och problemlösning. En viktig del för att få detta att fungera kommer vara samverkan med andra avdelningar inom företaget så som t ex. säljare, produktspecialister och medarbetare på huvudkontoret och centrallagret i Märsta.
Att bygga varaktiga relationer med såväl befintliga som potentiella kunder blir en viktig del i ditt arbete som platschef. Huvudfokus är att möta kundernas förväntningar och att maximera kundnöjdhet på ett lönsamt sätt för kunder och John Deere.
Platschefen har ett övergripande ansvar för anläggningens utveckling. Vidare ansvara den för tre servicetekniker och en servicekoordinator, budget- och resultatansvar samt miljö och säkerhet på verkstaden. Utöver detta ansvarar Platschefen även för reservdelsförsäljningen, vilket innefattar försäljning av reservdelar, optimering av lagerhållningen och att säkerställa en kundvänlig reservdelsbutik.
Vem är du?
Vi söker dig med några års erfarenhet av verkstads- och reservdelsdrift. Du har goda ledaregenskaper och gärna tidigare erfarenhet som chef. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av förändringsarbete samt ett tekniskt intresse. Du är van att arbeta självständigt och har ett affärsmässigt förhållningssätt
Som person är du engagerad och trivs i en varierad arbetsvardag där du ges friheten att arbeta med stor egenpåverkan, att du har ett eget driv är därför ett måste.
Då tjänsten har många kontaktytor, både interna samt externa, är B-körkort ett krav samt att du skriver och talar svenska och engelska väl.
Vi är övertygade om att mångfald och delaktighet gör oss ännu starkare. Om du kan se dig själv som en av oss är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar John Deere Forestry AB med Jefferson Wells och du kommer att bli anställd hos John Deere Forestry. För frågor eller funderingar kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mats Andersson, tel: 070-854 30 42 eller via mejl: mats.andersson@jeffersonwells.se
Vi tillämpar löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
