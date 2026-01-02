Platschef till F O Peterson
Sibe Construction AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-01-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sibe Construction AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige
F O Peterson - kvalitet och relationer som håller i längden
F O Peterson erbjuder allt från projektutveckling och entreprenader till grundförstärkningar, renoveringar, byggservice, arkitektuppdrag och avancerade snickerier. Dessutom förvaltar vi ett antal lokaler och lägenheter i Göteborgsområdet.
Vi har en lång och stolt historia av gott hantverk och goda relationer. Därför söker vi medarbetare som kan hålla hög kvalitet i såväl leveranser som i relationer med medarbetare, samarbetspartners och kunder.
Platschef till F O Peterson
Ditt främsta uppdrag blir att driva projektet Öckerö Hamntorg, ett utvecklingsprojekt i storleksordningen 600 miljoner.
Om tjänsten - Platschef med erfarenhet av större projekt
Till vår avdelning för projektutveckling söker vi nu en platschef med gedigen erfarenhet.
Ditt främsta uppdrag blir att driva byggnationen av Öckerö Hamntorg - ett projekt i storleksordningen 600 mkr där fem bostadsfastigheter, en kontorsfastighet, verksamhetslokaler samt ett garage ska uppföras kring ett nytt torg. Läs mer om projektet här: Ockerohamntorg.se
Rollen kräver en person som har många års erfarenhet av att leda och driva stora byggprojekt. Vi söker dig som brinner för innovation och hållbarhet och som både kan ha överblick och koll på detaljer.
Vi söker dig som har:
Byggteknisk utbildning på högskole- eller gymnasienivå, gärna civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet.
Minst 5-10 års erfarenhet av byggprojektledning inom entreprenad eller projektutveckling.
God datorvana och trygghet i digitala arbetsverktyg - exempelvis kalkyl-, projekt- och dokumentationssystem.
Dokumenterad erfarenhet av att leda total- och generalentreprenader, från tidigt skede till överlämning.
God kunskap om entreprenadjuridik (AB, ABT, AMA, med flera).
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning, kalkylarbete och prognoshantering.
Svenska i tal och skrift; god engelska är meriterande.
Körkort B.Publiceringsdatum2026-01-02Så ansöker du
Låter rollen som platschef hos F O Peterson intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Kontakta Jimmy Eriksson på Sibe Construction för mer info på 0706-691988 eller mejla mig på jimmy@sibeconstruction.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), https://www.fop.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
F.O. Peterson & Söner Byggnadsaktiebolag Kontakt
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se Jobbnummer
9667109