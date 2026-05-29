Platschef ROT
Futuria People AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-05-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Är du en erfaren platschef inom ROT som vill driva projekt med stort eget ansvar och samtidigt vara med och bygga upp något långsiktigt?
För kunds räkning söker vi nu en platschef till ett väletablerat byggbolag i Stockholm med stark finansiell grund, tydliga tillväxtambitioner och en entreprenöriell kultur. Verksamheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas där fokus ligger på att bygga rätt organisation för framtiden.
Här får du möjligheten att ta en nyckelroll i ett bolag som kombinerar tryggheten från en större koncern med flexibiliteten och närheten i en mindre organisation.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Som platschef ansvarar du för att driva ROT projekt från produktionsstart till överlämning med fullt ansvar för tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.
Du kommer att arbeta nära både ledning, projektorganisation och beställare, samtidigt som du får stort mandat att påverka projektens genomförande.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och driva ROT projekt genom hela produktionsfasen * Ansvara för projektets ekonomi, tidsplan och resultat * Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och produktion enligt uppsatta mål * Planera resurser och styra underentreprenörer * Leda arbetsledning och projektteam i det dagliga arbetet * Hantera dialog med beställare, konsulter och övriga intressenter * Bidra till utveckling av arbetssätt och verksamhetens fortsatta tillväxt
Vi söker dig som
• Har flera års erfarenhet som platschef inom ROT * Har drivit ombyggnads och renoveringsprojekt i produktion * Har god erfarenhet av ekonomi, planering och projektstyrning * Är en trygg ledare som trivs med ansvar och beslutsfattande * Talar och skriver svenska obehindrat * Har B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av kommersiella fastigheter * Erfarenhet av större ROT entreprenader * Relevant byggteknisk utbildning * Erfarenhet från entreprenörsdrivna organisationer
Du erbjuds
• En nyckelroll i en verksamhet med stora tillväxtambitioner * Stor frihet och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling * Korta beslutsvägar och nära samarbete med ledningen * Stabilitet från en etablerad koncern kombinerat med entreprenörsanda * Långsiktiga utvecklingsmöjligheter * Konkurrenskraftiga villkor
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och anställning sker direkt hos vår kund.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Futuria People. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7811976-2026576". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Västerlånggatan 44 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9937604