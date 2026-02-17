Platschef asfalttillverkning
Svevia AB (publ) / Byggjobb / Sigtuna Visa alla byggjobb i Sigtuna
2026-02-17
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevia AB (publ) i Sigtuna
, Järfälla
, Täby
, Uppsala
, Danderyd
eller i hela Sverige
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en platschef till division Industri med placering på någon av våra tillverkningsverksamheter i Arlanda eller Läggesta. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med det stora företagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som platschef
Som platschef för asfaltproduktionen leder du verksamheten med ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du driver affären från start till mål, planerar produktionen tillsammans med Svevias utläggningsavdelning och arbetar för en lönsam helhet.
Du fokuserar på hög drift- och leveranseffektivitet, utvecklar samarbetet i värdekedjan och arbetar för att öka både intern och extern försäljning. En viktig del i uppdraget är att bidra till ökad andel återvunnen asfalt och driva hållbarhetsarbetet framåt.
Du ingår i ledningsgruppen för AC Asfalt och samarbetar nära platschefskollegor, arbetsledare och våra verksmaskinister. Du rapporterar till entreprenadchef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, planera och styra den dagliga produktionen enligt kundens beställningar.
Resursplanering, produktivitets- och kostnadsoptimering.
Resultatansvar inklusive månadsrapportering och prognoser.
Personalansvar för verksmaskinister.
Arbetsmiljö- och miljöansvar enligt gällande ramverk.
Ansvar för försäljning.
Resor med övernattning kan förekomma.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.
Vem är du?
Du är prestigelös, kommunikativ och samarbetsorienterad, med förmåga att bygga förtroende och skapa goda relationer. Du arbetar proaktivt, planerar både kort- och långsiktigt och hanterar utmaningar med alternativa lösningar.
Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet eller stark vilja att utvecklas som ledare. Du har god ekonomisk- och administrativ förmåga. B-körkort är ett krav.
En del av något större
Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra skickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Rekryteringsprocessen omfattar tester av personlighet- och problemlösningsförmåga, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 2026-03-10.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta arbetschef, Karl-Johan Aksell på karl-johan.aksell@svevia.se
. För frågor angående rekryteringsprocessen kan du kontakta Ludvig Zetterman Dahlen på ludvig.zetterman-dahlen@svevia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6943985-1847193". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Svevia Arlanda Asfalt (visa karta
)
190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9748555