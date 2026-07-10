Platschef 4 (1153)
Peab Sverige AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-10
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Vi söker nu en Platschef till vår lokala anläggningverksamhet i Stor-Göteborg.
Hos oss kommer du ha ett omväxlande arbete med många intressanta projekt igång och kommande, du kan förvänta dig en stor variation av både typ och storlek på projket i Göteborg med omnejd. Som ledare i Peab förväntas att du lever och förebildar enligt vår värdegrund JUPP:en – som står för jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig, där du har en viktig roll att leda både ditt team och projekt till goda resultat. Du kommer arbeta i en platt organisation med mandat att påverka och med stora möjligheter till utveckling i din roll och som ledare, hos oss blir du en del av ett gott gäng med engagerade och drivna kollegor. Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Leder, planerar, följer upp och genomför tilldelade produktionsprojekt
Ansvar för budget och prognos för tilldelade projekt
Följa lagar och föreskrifter samt Peabs riktlinjer, beslut och policys
Personalansvar
Arbetsmiljöansvar & miljöansvar
Ansvar för slutproduktens kvalitet
Leda projektrelaterade möten
Förbereda och delta på byggmöten
Nivåbeskrivning
Din roll:
Rollen som platschef hos oss ställer krav på att du har ett gott ledarskap som är förenligt med vår värdegrund, du förväntas vara prestigelös och verka för ett inkluderande ledarskap där alla medarbetare känner sig delaktiga. Det är viktigt att du har ett professionellt och affärsmässigt uppträdande och du väntas kunna samarbeta och samverka på ett bra sätt både internt och externt. Du arbetar strukturerat och metodiskt i enighet med upprättade rutiner och arbetssätt och uppskattar ordning och reda i projekten. Som ledare har du en god förståelse och säkerställer en bra och säker arbetsmiljö i projekten, där det är viktigt att alla moment genomförs på ett säkert sätt med rätt kunskap och kompetens. Du har goda produktionstekniska kunskap och väntas komma med idéer och förslag på lösningar inför de utmaningar du ställs inför, och du motiveras av att ständigt förbättra ditt arbetssätt. Som platschef har du ett stort ansvar för lönsamheten i projekten och det är därför viktigt att du tycker det är roligt och blir stimulerad av att jobba mot uppsatta ekonomiska mål och har ett affärsmässigt tänk i det vardagliga arbetet. Du arbetar löpande med att skapa förutsättningar för dig och ditt team att nå goda resultat både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.
Krav för tjänsten:
Minst 3 års erfarenhet som platschef i Byggbranschen
Några års erfarenhet av mark- och anläggningsprojekt
Bygg-/anläggningsteknisk utbildning alt. likvärdig kompetens
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God datorvana
B-körkort
Meriterande för tjänsten:
Har behörighet som Bas U
God kunskap om regelverk för branschen
Relevanta utbildningar såsom Entreprenadjuridik, Kontraktsadministration mfl.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Linda Hake på linda.hake@peab.se
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Mohammed Latif Daebes mohammed-latif.daebes@peab.se Jobbnummer
9999525