Stödpedagog - var med och bygg framtidens LSS-boende för barn i sydväst!
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-07-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Tänk att få vara med och skapa en plats där barn och unga inom LSS får växa, känna sig trygga och bli sedda för dem de är. Vi startar nu upp ett högspecialiserat autism- och kommunikationsboende där miljö, bemötande, kommunikation och struktur anpassas efter varje barns behov. Fokus kommer att ligga på kvalitet och utveckling och verksamheten bygger på evidensbaserad autismkunskap, AKK, lågaffektivt bemötande och hög grad av individualisering.Publiceringsdatum2026-07-28Beskrivning
Nu söker vi en helgansvarig stödpedagog med intresse för kvalitet och utveckling som tillsammans med kollegor vill vara med och forma en verksamhet där engagemang, genuint intresse och nytänkande idéer får ta plats. Uppdraget innebär att vara ett pedagogiskt stöd till kollegor, följa upp att beslutade arbetssätt och genomförandeplaner efterlevs, bidra till rättssäker dokumentation, identifiera förbättringsområden samt återföra observationer till verksamhetens samordnande stödpedagog. Du verkar för att verksamheten bedrivs i enlighet med LSS, Socialstyrelsens föreskrifter och verksamhetens kvalitetsmål
Hos oss får du möjlighet att vara med från start och skapa en trygg, utvecklande och meningsfull vardag för en ungdom. Vi söker dig som är flexibel, initiativtagande och trivs i en aktiv vardag med tydlig struktur för både ungdomar och arbetsgrupp.Dina arbetsuppgifter
I verksamheten har vi en samordnande stödpedagog som leder det pedagogiska arbetet tillsammans med fyra andra stödpedagoger. Som stödpedagog är du organiserad under enhetschef. Du medverkar på metodmöten, under helgerna verkställer du och följer upp kvalitetsarbetet, säkerställer metodtrohet följer upp rutiner, coachar o handleder kollegor under arbetspass, bidrar med observationer och återkoppling till samordnade stödpedagog. Ditt fokus blir att coacha dina kollegor i det vardagliga arbetet genom bland annat rollspel.
Du är en förebild i det pedagogiska arbetet i att använda evidensbaserade metoder och arbetssätt för att skapa självständighet i arbetsgruppen.
Du kommer att schemaläggas dagtid, kvällar och helger. Varannan helg har du som stödpedagog helg- och metodansvar. Heltidsmåttet är 38:25.Kvalifikationer
En grundförutsättning är att du har eftergymnasial utbildning som stödpedagog, socialpedagog eller annan högskoleutbildning som socionom, förskollärare, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska även ha godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1.
Du behöver ha tidigare erfarenhet om minst 2 år av arbete som pedagog inom LSS verksamhet eller anpassad förskola/skola. Vi ser också att du har kunskap och erfarenhet av att arbeta utifrån evidensbaserade arbetssätt som lågaffektivt bemötande (LAB), alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt tydliggörande pedagogik.
Kunskap om PDA (extrem kravkänslighet) är meriterande och har du erfarenhet av att leda/coacha andra i det dagliga arbetet är även det positivt.
Vi söker dig som har lätt för att anpassa ditt förhållningssätt utifrån förändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändringar. Du motiveras av tydliga mål och kan omsätta dem till konkreta handlingar. Du följer upp arbetet och säkerställer att insatser leder mot önskat resultat.
Du är trygg i sociala situationer och står för fattade beslut. Samtidigt kommunicerar du tydligt och kan hantera både vardagliga och utmanande situationer på ett professionellt sätt. Vi ser också att du lyssnar in andra, visar intresse och respekt samt anpassar ditt bemötande efter individ och situation. Genom ditt förhållningssätt bidrar du till goda relationer och ett gott samarbete.Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och påbörjas under ansökningstiden.
I stället för att skicka ett personligt brev kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens hemsida för belastningsregistret och misstankeregistret. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Arbete med barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Kommunal Facklig Företrädare goteborg.vast@kommunal.se Jobbnummer
10014153