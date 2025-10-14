Platschef
Platschef / Branschmanager - AREPA Sverige
Plats: Stockholm / Sverige (resor förekommer)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid, tillsvidare efter 6 mån provanställning
AREPA är ett världsledande företag inom teknisk sanering och återställning av skadad utrustning. Vi arbetar över ett brett spektrum av branscher - från industri, tillverkning och vindkraft till hälsovård och biovetenskap. Våra tjänster omfattar allt från skadehantering efter brand, översvämning och korrosion till bevarande, reparation, återcertifiering och förebyggande underhåll.
AREPA erbjuder helhetslösningar - från första besiktning till färdig återställning - och samarbetar med försäkringsbolag, industriföretag och offentliga aktörer för att minimera driftavbrott och säkerställa hållbara lösningar.
Om rollen
Som Platschef hos AREPA har du det övergripande ansvaret för verksamheten i din region eller ditt affärsområde. Du leder den dagliga driften, utvecklar affären och säkerställer att AREPA levererar projekt med högsta kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet.
Du ansvarar för att skapa goda relationer med kunder, försäkringsbolag och samarbetspartners samt driver försäljnings- och tillväxtarbetet inom ditt område. Rollen kombinerar operativt ledarskap med strategiskt ansvar för affärsutveckling, personalledning och resultat (P&L).
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla verksamheten inom ditt affärsområde eller region, med ansvar för ekonomi, resultat och tillväxt.
Säkerställa att projekt genomförs enligt tidplan, budget och kvalitet, i nära samarbete med projektledare och tekniker.
Driva kunddialoger, uppföljning och avtalsförhandlingar samt identifiera nya affärsmöjligheter.
Utveckla och coacha medarbetare - skapa ett starkt, engagerat och professionellt team.
Aktivt arbeta med förbättringsprocesser, säkerhet och hållbarhet i linje med AREPAs kvalitetsstandarder.
Ansvara för att KPI:er och mål uppnås samt rapportera resultat och status till ledningen.
Delta i strategiskt arbete kring prissättning, affärsplanering och resursfördelning.
Representera AREPA i externa forum och bidra till att stärka företagets varumärke på marknaden.
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av ledande roll inom bygg, industri, miljöteknik, sanering eller teknisk service.
Har dokumenterad erfarenhet av personalansvar, kundrelationer och budgetarbete.
Trivs i en dynamisk och praktisk miljö där du kombinerar operativ närvaro med strategiskt tänk.
Är kommunikativ, relationsskapande och har ett affärsmässigt driv.
Har förmåga att fatta beslut, skapa struktur och prioritera i situationer med många rörliga delar.
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Utbildning och meriterande bakgrund
Teknisk eller byggteknisk utbildning på YH-, högskole- eller universitetsnivå.
Erfarenhet från projektledning, platschefsroll eller branschansvar inom sanering, industri, bygg eller fastighet.
Kunskap om arbetsmiljölagstiftning, BAS-P/U, entreprenadjuridik (AB/ABT) och miljöbalken är meriterande.
Certifieringar såsom Heta arbeten, fallskydd, ADR, asbest eller PCB-sanering är ett plus.
Vi erbjuder
En ledande påverkansroll i ett växande företag.
Mandat, direkt påverka och utveckla verksamheten inom ditt område.
Stort ansvar kombinerat med stöd från erfarna kollegor i Norden.
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt företagets policy.
Ett engagerat team, en prestigelös kultur och möjlighet att bidra till hållbara, tekniska lösningar.
AREPA Sverige - Din partner inom teknisk sanering. Vi skapar säkra och hållbara lösningar för en renare framtid.
