Planeringsledare till Attendo Hemvård Helsingborg
2026-01-14
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hemtjänst i Helsingborg erbjuder personcentrerad omsorg till våra kunder. Vi arbetar med utgångspunkt från individens behov och önskemål för att säkerställa att våra kunder får ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorg och service och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Om rollen
Planeringsledaren arbetar i nära samarbete med verksamhetschefen, utifrån gällande målsättningar, strategier och andra riktlinjer.
Det är en spännande tjänst där du arbetar med daglig planering och uppföljning av hemtjänst och hushållsnära tjänster. Yrkesrollen kräver bra verksamhetsförståelse och dagligt arbete på detaljnivå. Du arbetar med ständigt förbättringsarbete som i korthet innebär att arbetet utförs på ett resursoptimerat och effektivt sätt, från beställning till utförande, med fokus på kund.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat
Bemanningsplanering, styrning och uppföljning
Coacha och följa upp verksamhetens medarbetare i syfte att nå mål och skapa god trivsel
Arbeta i olika system med exempelvis planering, nyckeltal, fakturering och beställningar
Externa kontakter
Delta i det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet
Kvalifikationer
Undersköterska
B-körkort
God datorvana
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare arbete i hemtjänst eller andra serviceyrken är meriterande
Yrkeshögskola, exempelvis serviceinriktad vård- och omsorgsplanering
Samordnare med arbetsledaransvar eller annan relevant utbildning/erfarenhet
Anställningsform
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning (dagtid, vardagar)
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Vad kan vi erbjuda
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, samt andra förmåner via förmånsportalen AttendoPlus i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-02-08 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten, tveka inte att höra av dig
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
