Planeringsledare inom hemtjänst
AB Stockholms Demens och Specialteam / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Stockholms Demens och Specialteam i Stockholm
Planeringsledare (ej chef) till Stockholms Demens och Specialteam, specialiserade inom minnessjukdomar och psykisk ohälsa
Om verksamheten
Stockholms Demens och Specialteam är ett privat hemtjänstföretag anknutna till Almegas kollektivavtal som har varit verksamma sedan år 2010. Verksamheten utför insatser i kundens egna hem utifrån biståndsbeslut och riktar sig främst till personer med demenssjukdomar samt psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.
Verksamheten utför traditionell hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice, avlösarservice samt hushållsnära tjänster och tilläggstjänster. Verksamheten bedrivs i flera stadsdelar i Stockholm och lokalen med tillhörande kontor finns på Södermalm, där denna tjänst är placerad.
I verksamheten finns verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, administratör och planeringsledarePubliceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Vi söker nu en planeringsledare (ej chef) till vår verksamhet då verksamheten expanderar. Detta är en ansvarsfull och krävande roll med ett stort ansvar för personal, kunder, verksamhetens ekonomi, kvalitetssäkring och den dagliga driften. Du kommer att vara en viktig nyckelperson i verksamheten och en del av ledningsgruppen vilket gör att du behöver ha erfarenhet inom detta då rollen innebär ett stort ansvar inom företaget.
Tjänsten är på 100 %, måndag-fredag kl. 08.00-16.45.
Observera att det inte finns möjlighet till flextid eller arbete på distans då rollen kräver hög närvaro på verksamhetens lokal för personal, kunder och samverkansparter.
Vi tillämpar sex månaders provanställning och tjänsten kan tillsättas omgående. Urval och intervjuer sker löpande.
Viktigt att veta innan du söker
Denna tjänst är inte ett instegsjobb.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha tidigare erfarenhet av samordnande arbete inom hemtjänst samt vara trygg och kunnig i en ledande roll med personalansvar. Rollen innebär dagliga beslut, handledning av personal, hantering av avvikelser och klagomål samt ett stort ansvar i den dagliga driften.
Tjänsten passar därför inte dig som är ny i hemtjänsten eller som söker din första roll med en ledande arbetsroll inom branschen
Arbetsuppgifter och ansvar (urval)
Personalansvar
Bemanningsansvar, kort och lång tid
Lägga dagliga insatsscheman för kunders insatser utifrån geografiska områden, tider och personal med kontinuitet och effektivitet i fokus.
Lägga arbetsscheman utifrån tjänstgöringsgrader
Handleda och följa upp personal, både på kontor och ute hos kund
Ansvara för introduktion, handledning och uppföljning av nyanställda
Genomföra samtal vid avvikelser, misskötsel och konflikter
Utreda, dokumentera och följa upp klagomål, avvikelser och synpunkter
Säkerställa att personal arbetar enligt verksamhetens rutiner och riktlinjer
Hålla helg- och kvällsmöten
Delat ansvar för arbetsmiljöarbetet
Kundansvar
Huvudansvar för nya och befintliga kunder
Hembesök, uppföljningar samt riskanalyser och bedömningar
Hantera biståndsbeslut, schablonberäkningar och insatstider
Upprätta och följa upp genomförandeplaner
Kontakt med anhöriga, gode män, biståndshandläggare och externa aktörer
Skriva omvårdnadsrapporter, rapportera och åtgärda avvikelser
Hantera och följa upp klagomål och synpunkter gällande kund
Administration och system
Kontrollera personalens inloggade arbetspass gentemot insatsscheman i Paragå och vidta åtgärder utifrån verksamhetens rutiner
Säkerställa korrekt dokumentation och uppdaterade kund- och personaluppgifter
Rapportering i Stockholms stads datasystem enligt gällande rutiner
Samarbete i ledningsgruppen
Nära samarbete och överrapportering till verksamhetschef och biträdande verksamhetschef
Dagligen svara på inkommande mail och telefonsamtal från personal, kunder och externa personer och verksamheter
Täcka upp för kollegor vid korttidsfrånvaro och planera tillsammans för god effektivitet och närvaro
Delta i SIP-möten, nätverksträffar och externa samverkansmöten
Kvalifikationer - krav
Flera års erfarenhet av samordnande arbete inom hemtjänst då rollen skiljer sig mot en samordnande roll inom tex äldreboende och LSS-boende
Tidigare erfarenhet av personalansvar
Erfarenhet av arbete utifrån biståndsbeslut
Mycket god svenska i tal och skrift
God kunskap om demenssjukdomar och psykisk ohälsa
God datorvana och administrativ förmåga
Meriterande:
Erfarenhet av systemen Parasol/Paraply, Carefox och ParagåDina personliga egenskaper
Ansvarstagande, lojal och stresstålig
Kunna hantera konflikter
Trygg i ditt ledarskap och bekväm med svåra samtal
Strukturerad, noggrann och lösningsfokuserad
Professionell och ödmjuk i ditt bemötande
Förstår vikten av struktur, framförhållning och tydliga arbetssätt
Vara införstådd med att det krävs flexibilitet tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen gällande planering utav arbetstider, frånvaro och ledigheterÖvrig information
Tjänsten kan komma att tillsättas under annonsens publiceringstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: jobb@sthlmsdemensteam.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Planeringsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Stockholms Demens och Specialteam
(org.nr 556815-9775), http://www.stockholmsdemensteam.se
Ringvägen 39B (visa karta
)
118 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9711890