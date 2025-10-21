Planerare Till Qsg Bevakning AB
QSG Bevakning erbjuder ett flertal tjänster till såväl privata som publika bolag. Vi vill inte profilera oss som ett traditionellt bevakningsbolag, vi vill behålla det personliga engagemanget. Kunden skall alltid vara i fokus och kvalitet skall genomsyra hela verksamheten. Verksamheten skall utmärkas av Säkerhet, Trygghet och Kompetens såväl mot kunden, tredje man och vår egen personal.
Vårt motto: "Ingen kund är för liten, inget uppdrag är för stort!
Om rollen
I rollen som personalplanerare har du en betydelsefull uppgift inom bolaget. Rollen omfattar administration och personalplanering kopplat till arbetet. I arbetet har du daglig kontakt med bolagets medarbetare vilket ställer stora krav på servicekänsla och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Externa kontakter med kunder och leverantörer kan vara förekommande. Du driver egna processer knutna till dina ansvarsområden och har ansvar för att upprätta och revidera rutiner och strukturer kopplade till dessa områden. System du arbetar i är bland annat Microsoft Office, Intelliplan och back-officesystem för tidregistrering.
Placeringsort är Göteborg där ca 170 medarbetare arbetar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Daglig kontakt med kärnverksamheten
• Per kvartal upprätta arbetstidsscheman
• Lösa kort- och långsiktiga vakanser
• Uppföljning av frånvaro
• Rapportera dagligen till platschef
• Semesterplanering
• Prognosticera och planera bemanningen enligt fastställd process
• Planering enligt lagar, regler och kollektivavtal
• Proaktivt arbeta med att nå uppsatta mål
• Upprätta nyckeltalsrapporter kopplat till planeringsarbetet
• Hantering av personalarkiv
Krav för tjänsten
• Erfarenhet inom administration och planering
• Genomfört högskoleutbildning eller yrkesutbildning inom PA/HR området eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
• Kännedom om lagar och förordningar på området
• Fullständigt behärskar svenska språket både muntligt och skriftligt
• Ha god läsförståelse för att självständigt ta till sig skriven information
• För anställning på QSG Bevakning AB så krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen
Dina personliga egenskaper
Som personalplanerare på QSG Bevakning behöver du både vara stresstålig, lugn och stabil. Andra relevanta egenskaper är att vara organiserad och strukturerad, då du kommer att behöva hantera ett flertal ärendenparallellt.
