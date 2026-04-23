Planerare till BAE Systems
2026-04-23
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik är inne i en expansiv tillväxtfas, driven av framgångsrika miljardaffärer. För att möta den ökande efterfrågan söker vi nu en engagerad och lösningsfokuserad Planerare med fokus på produktion. Vill du vara med och forma framtiden hos en världsledande aktör? Här finns möjligheterna - och vi vill ha med dig på resan!
Din framtida utmaning
Som Planerare med fokus på produktion hos oss blir du en nyckelspelare i vår avdelning för Produktionsplanering som är en del av Assembly Integration and Test. Din roll handlar om att planera produktionen av våra högteknologiska fordon och du kommer att ha täta samarbeten med operativt inköp, produktion och projektansvariga.
I din roll ansvarar du för fordonstillverkning både internt och hos våra samarbetspartners. Du följer upp och rapporterar material- och produktionsstatus till projektet, med fokus på att skapa effektiva processer och leverera hög kvalitet.
Dina dagliga arbetsuppgifter består av:
Analysera och frisläppa produktionsorder till våra produkter med SAP som stöd.
Bevaka materialstatus och genom kontinuerlig kontakt med inköpsavdelningen rapportera materialstatus i produktion.
Vid behov planera om och hantera ändringar i produktionsunderlag.
Granska ändringar av vagnskonfiguration och uppdatera underlag i pågående produktion.
Samarbete med externa partners vid montage/produktion på annan ort.
Tät dialog och uppföljningar med montage och övriga berörda avsnitt inom produktion.
Vara med oss driva resan inom kommunikation, analys, digitalisering och verksamhetsförbättringar
Den du är
En akademisk examen, gärna inom logistik, produktionsteknik, industriell ekonomi eller motsvarande, är meriterande. Vi värdesätter även flera års praktisk erfarenhet i roller som ledande roller, planerare materialplanerare, produktionsplanerare, koordinator, beredare eller annan logistikroll. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med system som SAP, Aras och Office-paketet är det ett stort plus.
Du trivs med att arbeta i team och har en god samarbetsförmåga, samtidigt som du är serviceinriktad och alltid strävar efter att leverera hög kvalitet. Du självgående och har förmågan att arbeta strukturerat, även i situationer som kräver problemlösning och snabba beslut.
Ditt arbetssätt präglas av analys, metodik och systematik kombinerat med att du gillar att bygga relationer och kommunicera en annan du är skicklig på att göra tydliga prioriteringar för att säkerställa att arbetet utförs effektivt och noggrant. Du har ett genuint intresse för att ständigt utveckla både dig själv och våra processer för att skapa förbättringar och framgångar.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till Olof Salmonsson, rekryteringskonsult, tel. 070-377 67 38.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Urval kommer ske löpande så vänta inte, sista ansökningsdag är 14 maj.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Patrik Wågström, Unionen 0660-80112
