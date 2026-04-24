Planerare
Göteborgs kommun / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-04-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-04-24Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 1000 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Planerare fungerar som delportföljledare inom Stadsmiljöförvaltningens investeringsportfölj. Denna tjänst riktar sig främst mot delportföljerna Byggnadsverk, belysning och energieffektivisering men kan komma att justeras.
I grova drag har delportföljrollen ansvar för att:
Leda det dagliga arbetet med delportföljen.
Ta fram projektdirektiv och delta i uppföljning, analys och utvärdering av investeringsprojekt.
Stödja projektägare och projektledare i övergripande beslut gällande avvägningar i investeringsprojekten. Likaså stödja andra chefer i beslut som kan uppstå utifrån investeringar i delportföljen.
Vid behov stötta i planering, uppföljning och analys av förvaltningens övriga verksamhet.
Samverka med andra stadsbyggande förvaltningar rörande stadsutveckling.
Säkerställa att aktuella och tillförlitliga data och status för delportföljen samlas in kontinuerligt för att användas som underlag för beslut.
Balansering och planering av delportföljen, att förbereda beslut om prioritering.
Regelbunden rapportering av uppnått delportföljvärde; portföljens uppnådda nyttor i förhållande till kostnaderna.
Att stödja förvaltningens arbete med att identifiera, kategorisera och utvärdera nya, ändrade eller pågående åtgärder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst treårig eftergymnasial utbildning. Med fördel inriktad mot samhällsutveckling, offentlig förvaltning eller ekonomi.
Meriterande krav:
Erfarenhet av planering av statlig eller kommunal stadsutveckling/infrastruktur.
Tjänsten ställer höga krav på administrativ förmåga. Du bör ha mycket god vana av att hantera och bearbeta data i olika system.
Kunskap kring projektmetodik.
Kunskap kring investeringar.
Kunskap kring infrastruktur.
Som person är du:
Vi söker dig som är analytisk och har lätt för att identifiera kärnan i komplexa frågor, ser samband och föreslår lösningar baserade på fakta. Du ska vara ansvarsfull och har fokus på verksamhetens mål. Rollen kräver noggrannhet och att du arbetar strukturerat samt kvalitetsmedvetet. Du ska vara stabil och kunna behålla lugnet i pressade situationer. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn och Snapchat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Mikael Bergqvist (Vision) mikael.bergqvist@stadsmiljo.goteborg.se Jobbnummer
9875655