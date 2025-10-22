Planchef till Stadsbyggnadskontoret
2025-10-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret har ca 340 anställda och vi sitter centralt på Kungsholmen med ca tio minuters gångavstånd till Stockholms central. Förvaltningens verksamhet genomsyras av värdeorden professionell, lösningsorienterad, helhetssyn och arbetsglädje.
Vill du leda huvudstadens fysiska utveckling?
Planavdelningen har en aktiv och avgörande roll i stadens utveckling.
Planavdelningen planerar, utvecklar och bevarar Stockholms mark- och vattenområden för en god och långsiktigt hållbar livsmiljö idag och för kommande generationer.
Vi arbetar med hela skalan, från översiktlig och strategisk planering till detaljplanering. Arbetet med en ny översiktsplan med sikte mot 2050 är påbörjat. Parallellt leder vi hundratals detaljplaneuppdrag där vi balanserar tillväxt, hållbarhet och livskvalitet. Vi är en viktig pusselbit i kommunkoncernen och samverkar nära med andra förvaltningar och myndigheter, näringslivet och stadens invånare.
Om rollen
Som planchef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal inom planavdelningen - med cirka 120 medarbetare bestående av bl.a. enhetschefer, strateger, stadsplanerare och koordinatorer. Du leder genom dina enhetschefer och ingår i stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp. Du rapporterar till förvaltningschefen och är en viktig kontaktperson gentemot stadsbyggnadsnämnden - där du på ett kommunikativt och tydligt sätt representerar verksamheten och bidrar med analyser, vägval och lösningar.
I ditt uppdrag ingår att skapa förutsättningar för ett tillgängligt, närvarande och utvecklingsinriktat ledarskap. Du arbetar aktivt med att bygga en god arbetsmiljö där medarbetare växer, tar ansvar och känner delaktighet.
Som planchef är du en central representant för stadsbyggnadskontoret - både internt och externt - och bidrar till att forma bilden av vår verksamhet i dialog med politiken, andra förvaltningar, näringsliv och externa aktörer. Du leder en stad i förändring i takt med att samhällets utvecklas. Det innebär att du driver nya arbetssätt för stadsbyggnadsprocessen med fokus på kvalitet, effektivitet och klimatneutralitet. Du har ett tydligt helhetsperspektiv och arbetar tätt ihop med stadsarkitekt och övriga verksamheter inom stadsbyggnadskontoret samt exploateringskontoret och stärker kopplingen mellan strategisk planering och detaljplanering.
Din bakgrund och ditt ledarskap
Vi söker dig med flerårig chefserfarenhet, gärna som chef över andra chefer, och med vana att navigera samt leda i komplexa miljöer. Du har mycket god förståelse för hur en politiskt styrd verksamhet fungerar - något du har utvecklat genom arbete inom, eller i nära samverkan med kommun. Du har en relevant högskoleexamen, exempelvis inom samhällsbyggnad, fysisk planering, arkitektur, civilingenjörsområdet eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du har djup kunskap om stadsbyggnadsprocessen som helhet och förstår hur planprocessen fungerar, både ur ett strategiskt och operativt perspektiv. Du har erfarenhet av att leda planarbete i komplexa miljöer samt av projektportföljstyrning, ekonomiska avvägningar och samverkan med många olika aktörer.
Som ledare är du tydlig, kommunikativ och trygg. Du är en skarp analytiker med förmåga att se helheten utan att tappa bort detaljerna. Du har ett utvecklingsdrivet synsätt på organisation och arbetssätt och trivs i förändring där du med mod, nyfikenhet och en långsiktighet leder vägen framåt. Du är dessutom målmedveten och van att skapa resultat genom samarbete, förtroende och strukturerad styrning. Du har en stark kommunikativ ådra och är skicklig på att målgruppsanpassa din kommunikation.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt ledarskap där du har möjlighet att påverka. Du blir en del av ett ambitiöst, kunnigt och engagerat kontor som tillsammans formar en hållbar, inkluderande och attraktiv stad. Vi sitter centralt på Kungsholmen och får energi av att arbeta tillsammans. Vi står inför stora möjligheter och vi söker dig som vill vara med och leda vägen framåt. Läs mer om hur det är att arbeta i Stockholms stad: https://jobba.stockholm/
Är du vår nästa planchef? Välkommen att söka rollen och ta plats i ledningen för en stad i förändring med en av Sveriges största och mest inflytelserika planavdelningar.
Vi har valt att samarbeta med Human Capital i denna rekrytering. För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta konsulterna:
Hanna Looström, tel: 070-937 40 16, e-post: hanna.loostrom@humancapital.se
alternativt
Josefin Pihlqvist, tel: 070-280 87 47, e-post: josefin.pihlqvist@humancapital.se
Du kan söka tjänsten via https://jobba.stockholm/lediga-jobb/
eller välja att registrera en intresseanmälan på https://humancapital.se/lediga-jobb/
Sista ansökningsdag 19 november.
