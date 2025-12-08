Placeringsansvarig - Familjevården
Svea Boende AB | Heltid | Flexibel arbetsort
Vill du ha en central roll i en verksamhet där ditt arbete gör konkret skillnad - varje dag?
Har du förmågan att agera snabbt, bygga relationer och matcha rätt familjehem med rätt
placeringsbehov?
Då kan du vara den vi söker.
Svea Boende AB söker nu en rekryterings- och placeringsansvarig med ett starkt driv,
affärsförståelse och relationskompetens till vår växande familjehemsverksamhet.
Om rollen
I rollen som rekryterings- och placeringsansvarig har du ett helhetsansvar för att skapa,
underhålla och utveckla vårt nätverk av familjehem samt säkerställa träffsäkra och snabba
matchningar utifrån kommunernas placeringsbehov.
Du arbetar i nära dialog med socialtjänst, familjehem och interna funktioner och har ett tydligt
verksamhetsansvar för hela placeringskedjan - från första kontakt till signerad placering.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som rekryterings- och placeringsansvarig kommer du främst att arbeta med placeringar och
matchning mellan kommunernas behov och våra tillgängliga familjehem. Tjänsten har en
stark extern prägel och innebär ett nära och kontinuerligt samarbete med socialtjänst och
andra uppdragsgivare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Arbeta operativt med placeringar och snabbt matcha rätt familjehem till rätt uppdrag
• Ha löpande kontakt med kommuner och socialtjänst kring aktuella placeringsbehov
• Bygga och utveckla långsiktiga relationer med externa uppdragsgivare
• Arbeta aktivt med direktupphandlingar och nya affärsmöjligheter
• Vara delaktig i anbudsarbete och upphandlingar
• Följa ärenden från förfrågan till genomförd placering
• Delta i verksamhetsmöten och verksamhetsutveckling
• Arbeta strukturerat med uppföljning, kvalitet och dokumentation
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete inom familjehemsvård, HVB eller socialt arbete
• Är van vid myndighetskontakter och förstår socialtjänstens arbetssätt
• Arbetar självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
• Har god kommunikations- och förhandlingsförmåga
• Trivs i ett högt tempo och med tydliga mål
• Har god administrativ förmåga och är van vid dokumentation
• B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
• Fast lön + provision
• Flexibel arbetsort / möjlighet till distansarbete
• En nyckelroll i ett växande bolag
• Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
