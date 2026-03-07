Pizzabagare sökes till Kebabistan
TT i Växjö AB / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2026-03-07
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TT i Växjö AB i Växjö
Kebabistan är en nystartad kebaberia och pizzeria med ambitionen att erbjuda något utöver det vanliga. Vi vill kombinera välkända favoriter med högre kvalitet, bättre råvaror och smaker med tydlig inspiration från Mellanöstern. Hos oss står både hantverk, smak och helhetsupplevelse i fokus, och vi bygger en modern verksamhet med stolthet i varje detalj.
Nu söker vi en erfaren och engagerad pizzabagare som vill vara med från start och bli en viktig del av vår verksamhet.
Vi söker dig som har god erfarenhet av pizzabakning och som är van vid att arbeta strukturerat, effektivt och med hög kvalitet även under perioder med högt tempo. Du är ansvarstagande, självgående och har ett gott sinne för ordning och samarbete i köket.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
degberedning
pizzabakning
förberedelse av råvaror
kvalitetskontroll
hygienrutiner och ordning i köket
att bidra till ett välfungerande kök under service
Vi ser gärna att du:
har erfarenhet som pizzabagare
kan arbeta självständigt och ta ansvar för din station
är noggrann, stresstålig och lösningsorienterad
värdesätter kvalitet, renlighet och gott samarbete
har intresse för smaker från Mellanöstern och modern snabbmat
Erfarenhet av liknande koncept eller arbete med kebab och närliggande rätter är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: toba.oguz@texaslonghorn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TT i Växjö AB
(org.nr 559548-9195)
Västra Esplanaden 6 (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Kebabistan Jobbnummer
9783396