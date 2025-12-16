Pizzabagare sökes
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Visa alla jobb hos Grill & Pizzeria Lindsdal AB i Kalmar
Älskar du att skapa smakupplevelser och har ett intresse för att arbeta med pizza? Vi på Pizzeria Bella, en uppskattad pizzeria belägen i Lindsdal, söker nu en pizzabagare som vill bli en del av vårt härliga team!Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Som pizzabagare hos oss kommer du att:
Baka och tillaga pizzor enligt vår meny och kundernas önskemål.
Förbereda och hantera ingredienser av högsta kvalitet.
Säkerställa att köket hålls rent och organiserat enligt hygien- och säkerhetsföreskrifter.
Bidra med ett positivt och professionellt bemötande mot både kunder och kollegor.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som pizzabagare (meriterande men inte ett krav).
Är snabb, noggrann och kan hantera stressiga situationer.
Har ett genuint intresse för matlagning och en vilja att lära dig mer.
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger.
Har B-körkort.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till oss på serbestharman@hotmail.com
. Har du några frågor om tjänsten? Tveka inte att kontakta oss!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: serbestharman@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grill & Pizzeria Lindsdal AB
Kanngjutarevägen 4 (visa karta
393 65 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pizzeria Bella i Lindsdal Jobbnummer
