Pizzabagare/ köksansvarig
2026-02-22
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Namir Pizzeria och Kebab i Älmhult
Vi söker en erfaren och engagerad pizzabagare som även kan ta ansvar för köket.
vi söker dig som har erfarenhet som pizzabagare och är ansvarstagande och kan arbeta självständigt samt klara av ett högt tempo.
För oss är det även viktigt att man är service inriktad och samarbetsvillig med kollegor.
Arbetsuppgifter:
förberedelse och till lagning av pizzor och andra rätter.
Ansvar: för hygien och ordning i köket.
Ansvar: planering av inköp och lagerhantering eller andra arbetsuppgifter vid behov.
Det är en heltid tjänst på 100% och lön enligt överenskommelse.
välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: muradnamir467@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Namir Pizzeria och Kebab
Norra Esplanaden 16 (visa karta
)
343 30 ÄLMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Namir Pizzeria & Kebab Jobbnummer
9756341