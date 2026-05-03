Pizzabagare i vacker miljö (Säsong Juni-Aug)
2026-05-03
Vi söker en arbetsvillig person som kan tänka sig jobba med oss på Älvestrands pizza och café som pizzabagare. Jobbet är väldigt intensivt och krävande och kräver därför någon som är stresstålig och det är bra om någon form utav erfarenhet inom resturang finns. Uppgifter i jobbet kommer vara deg tillredning, pizzabakning, ugnshantering och kundbemötande.
Jobbet är mellan 1 Juni - 31 Aug. Och träning kommer att erbjudas innan start, för den som inte jobbat med deg innan.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig så snart som möjligt. Och möjlighet för mer jobb efter sommaren finns om allt funkar bra.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: alvestrandab@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV-Pizzeria". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boberg Älvestrand AB
(org.nr 559284-2016), http://alvestrands.se
Boberg 20 (visa karta
)
781 62 GUSTAFS Kontakt
Edvin Gustafsson 0730829740 Jobbnummer
9887542