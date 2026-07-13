Pizzabagare

DF Örebro AB / Kockjobb / Örebro
2026-07-13


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Vi behöver stärka upp med pizzabagare. Du som söker tjänsten bör ha erfarenhet inom branschen. Vara stresstålig. Kan du baka pizza är det ett plus.Har du inte erfarenhet som pizzabagare är du ändå välkommen att söka. Vi lär dig det du behöver och lite till. Det viktiga är att du har viljan.Vi sätter stor vikt på din personlighet och social kompetens.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
KONTAKT@DAVIDKURT.SE
E-post: KONTAKT@DAVIDKURT.SE

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PIZZABAGARE".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DF Örebro AB (org.nr 556986-7608)
Stortorget 8 (visa karta)
702 11  ÖREBRO

Jobbnummer
10001536

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