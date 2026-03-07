Pizzabagare

Vita Tjuren HB / Kockjobb / Sollentuna
2026-03-07


Vi söker pizzabagare med några års erfarenhet. Vi ser gärna att du förutom att baka pizzor även jobba med andra förekommande arbetsuppgifter i restaurangen. Vi söker en pizzabagare som kan arbeta i högt tempo och har förmågan att hantera stressiga situationer och är ansvarstagande. Hos oss eftersträvar vi att arbeta i team och har ett glatt humör mot varandra och våra gäster!
Är du rätt person och vill vara en i gänget är du mer än välkommen att söka detta jobb.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Ansökningar via e-mail
E-post: info@pizzahousehelenelund.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vita Tjuren HB

Jobbnummer
9783358

