Pizzabagare
2025-10-28
Asian Town söker personal!
Asian Town serverar idag en populär asiatisk buffé och en bred à la carte meny. Nu bygger vi ut och utökar buffén med husmanskost och pizza - och söker därför fler duktiga medarbetare!
Vi söker:
Pizzabagare - erfarenhet av pizzabakning är ett stort plus.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö i ett växande företag.
Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av vårt nya matutbud.
Flexibla arbetstider.
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: jen@asiantown.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare Asian Town".
Detta är ett heltidsjobb.
