Pizzabagare
Restaurang Tybble i Örebro AB / Kockjobb / Örebro
2025-09-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vi söker en pizzabagare som är erfaren sen tidigare och som har ett brinnande intresse för mat och pizza samt att vara van och jobba i högt tempo.
Vi arbetar i ett team där samarbetsförmoga och flexibilitet är viktigt.
Du är kvalitetsmedveten och följer branchens utveckling!
Att du är noggrann, positiv och engagerad värderar vi högt.
Du ska ha goda kunskaper inom pizza och det som hör till samt planering, egenkontroll och hantering av varor.
Schemat är varierat med luncher, kvällar och helger!
Lön enligt överenskommelse / avtal.
Tjänsten är tillsvidare och heltid!
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: info@restaurangtybble.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Tybble i Örebro AB
(org.nr 556570-0589)
Drakenbergsgatan 1 C (visa karta
)
702 19 ÖREBRO Arbetsplats
Restaurang Pizzeria Tybble Kontakt
Restaurangchef
Daniel Hannason info@restaurangtybble.se 073-9454004 Jobbnummer
