Pizzabagare

Brezza AB / Kockjobb / Uppsala
2025-09-03


Vi söker dig som är en erfaren pizzabagare och har arbetat med vedugn.
BREZZA är en italiensk restaurang och vinotek i centrala Uppsala med fokus på klassisk italiensk matlagning med moderna influenser. BREZZA har också en egen vinkällaren med ett stort utbud av kvalitetsviner. Vi har höga ambitioner på mat, dryck och service.
Vi välkomnar dig som vill vara en del av vårt glada och kunniga team.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: jobb@brezza.se

Brezza AB (org.nr 556447-4848)
Skolgatan 31 (visa karta)
753 11  UPPSALA

