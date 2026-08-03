Pitchers Sundsvall söker kock
SG 15 i Sundsvall AB / Kockjobb / Gävle Visa alla kockjobb i Gävle
2026-08-03
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Pitchers Sundsvall söker Kock!
Är du en passionerad kock med kärlek för god mat och ett öga för detaljer? Trivs du med att arbeta i ett högt tempo och vill vara en del av ett engagerat team? Då kan du vara den vi söker till vår restaurang på Pitchers!
Pitchers är en restaurang där gästerna får uppleva en unik kombination av god mat, härlig stämning och sportevenemang. Vi är en mötesplats för alla som älskar att umgås och njuta av både mat och dryck i en avslappnad miljö. Som en del av vårt köksteam kommer du att spela en viktig roll i att skapa dessa upplevelser för våra gäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Mejl
E-post: info.sundsvall@pitchers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SG 15 i Sundsvall AB
(org.nr 559488-6896)
Storgatan 15 (visa karta
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852 31 SUNDSVALL Jobbnummer
10020265