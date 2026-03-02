Personsliga assistenter
2026-03-02
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
, Göteborg
, Tjörn
, Falköping
, Skövde
Forsethi Assistans AB är ett serviceföretag för kunder som är berättigade till personlig assistans. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder full uppmärksamhet och engagemang genom en nära kontext - kunder och medarbetare emellan. Vi tillhör en ny generation assistansbolag som strävar efter att erbjuda högsta kvalitet till våra kunder. Vi menar att det sker genom våra medarbetares kunskaper och erfarenheter om kunden, vilket skapar en positiv spiral där inspirerande och nöjda medarbetare gör ett bättre arbete vilket leder till nöjdare kunder.
Vår verksamhet präglas därför av kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet. Våra tjänster sorterar under Lagen om stöd och service (LSS), Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen (SoL).
Vi ska nu rekrytera personliga assistenter till en av våra brukare i Ale kommun!
Arbetet innebär att du är brukarens "händer och fötter" och du förväntas kunna utföra alla typer av vardagssysslor såsom hushållssysslor, ibland arbeta i stallet, gå med medelstora hundar och bistå brukaren i dennes personliga hygien. Arbetet innebär även att fysiskt assistera brukaren med att lyfta från/till rullstol.
Önskvärda erfarenheter:
Arbetserfarenhet av att ha arbetat som assistent behövs inte, men en positiv personlighet är viktigt!
Du bör gilla att gå ut med hundar på en promenad, en gång på morgon och på eftermiddag, oavsett väder.
Du bör gilla att arbeta i stall med hästar.
Du har körkort och egen bil, önskvärt men ej nödvändigt.
Du kan hjälpa brukaren med personlig hygien.
Du förstår engelska.
Du arbetar med alla möjliga praktiska uppgifter för yrket och är flexibel.
Du måste vara i god fysisk form för uppdraget.
Eftersom personlig assistans är en unik aktivitet att bedriva är det viktigt att förstå att brukaren alltid sätts först, det betyder att du som assistent ska sikta på att hjälpa brukaren närmare och närmare ett mål där en högre grad av självständighet uppnås. Det är viktigt att du som personlig assistent har insikten att du i första hand ska vara brukarens förlängda arm och inte någon form av representant.
Tjänsten är behovsanställning om 100% el enl ÖK.
Du kommer att arbeta dagtid mån-fre. Arbetstiden börjar 0800 eller 0815 och avslutas 1600. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: forsethiassistans.goteborg.mk@gmail.com Arbetsgivare Forsethi Assistans AB
(org.nr 556823-8769) Jobbnummer
9772820