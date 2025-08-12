Personliga assistenter Storhaga

Kea Assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ljusdal
2025-08-12


Jag är en 60-årig rullstolsburen kvinna. Jag pratar otydligt men är helt klar i huvudet. Dina arbetsuppgifter kommer att vara bland annat :
Laga mat - städa - tvätta - gå ut med mig och mina tre hundar på promenad - hjälpa till med kontorsgöromål då jag har ett eget företag - Köra bil - Följa med på läkarbesök - Ibland förekommer restaurangbesök eller biobesök.
Det förekommer mycket arbete utomhus i trädgården, som att klippa gräs, rensa ogräs, vattna blommor, kratta osv.
Söker framförallt 2 dag personal men det kan förekomma kväll och natt pass kille eller tjej spelar ingen roll men du bör helst vara mellan 18-60 år. Jag söker personer som är bra på svenska i både tal och skrift. Du måste tåla hundar. Körkort krävs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: kea.assistans@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Storhaga".

Arbetsgivare
KEA assistans
Storhagavägen 24 (visa karta)
827 94  LJUSDAL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Svensson, Christina

Jobbnummer
9455572

