Personliga assistenter sökes (kväll)
Fri Assistans Sthlm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fri Assistans Sthlm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Personliga assistenter sökes - kvällstid
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör skillnad på riktigt?
Jag söker nu personliga assistenter som vill arbeta tillsammans med mig under vissa vardag kvällar och varannan helg.
Jag har muskelsvaghet och behöver assistans i det praktiska, men jag är alltid delaktig och bestämmer själv. Det viktigaste för mig är att du är lyhörd, tålmodig och pålitlig - och att du trivs i ett arbete där respekt och gott samarbete är grunden.
Arbetstider:
* Kvällar (vardag) 16.00-22.00
* Varannan helg
Dina arbetsuppgifter kan vara:
* Personlig omvårdnad
* Hushållssysslor
* Förflyttningar
* Finnas med i både det vardagliga och det som händer utanför hemmet.
Vem är du?
* Omtänksam och lugn
* Flexibel och kan ställa upp vid behov
* Fysiskt frisk och trygg i dig själv
* Körkort är ett plus, men inget krav
Jag erbjuder:
* Ett nära och meningsfullt arbete
* Trygg anställning
* Introduktion och stöd - erfarenhet behövs inte
Är du intresserad? Skicka en kort presentation om dig själv till suzan.assistans@gmail.com
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi på Fri Assistans administrerar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län. Vi är måna om att erbjuda hög service till både kunder och anställda eftersom vi vet att bra personliga assistenter är en förutsättning för bra personlig assistans. Därför vill vi vara en riktigt bra arbetsgivare och arbeta för goda relationer med varje medarbetare.
Vi är anslutna till Fremia och följer deras kollektivavtal, det ger dig som anställd trygga och tydliga anställningsvillkor. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, smidig tidrapportering, tillgänglighet dygnet runt samt fortbildning i rollen som personlig assistent. Vi vill att du ska trivas och stanna hos oss! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fri Assistans Sthlm AB
(org.nr 556992-8228), http://www.friassistans.se Arbetsplats
Fri Assistans Sthlm AB Kontakt
Suzan Mostofi suzan.assistans@gmail.com Jobbnummer
9463733