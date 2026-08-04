Personliga assistenter sökes!
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-08-04
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carelli Assistans AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi söker flertalet personliga assistenter som vill jobba som vikarie i vår verksamhet hos våra kunder i Järfälla Kommun, det finns chans till fasta arbetspass längre fram.
Arbetet är förlagt dagtid, kväll och helg.
Som personlig assistent kommer du arbeta för ett fåtal kunder som du kommer lära känna väl. Arbetsuppgifterna varierar och kan innebära att hjälpa till med kundens personliga hygien, medicinhantering, städning, matlagning och förflyttningar.
Som personlig assistent hjälper du till med det som kunden inte kan göra själv pga funktionsnedsättning. Det innefattar bl.a hjälp med hemmet, hjälp med personlig hygien, enklare sjukvårdsuppgifter, ja allt som kunden vill men inte kan göra själv.
Vi fäster stor vikt vid dina egenskaper, personlighet och tidigare erfarenheter. För ett arbete hos oss bör du vara lyhörd, omtänksam, flexibel, uppmärksam, tycka om människor och att hjälpa andra. Vi ser också att du kan hantera det svenska språket i både tal och skrift.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
ANSÖKAN
Ansökan görs endast via extern webbplats (följ länk nedan). Ansökan på annat vis kommer tyvärr ej att accepteras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
177 40 KARLSHAMN Kontakt
Områdeschef
Michaela Löfdahl michaela.lofdahl@carelli.se Jobbnummer
10020832