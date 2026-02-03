Personliga Assistenter
2026-02-03
Placeringsort: Behovsvikarie: Personlig Assistent Sundsvall
Vi söker både killar och tjejer som vill arbeta som personliga assistenter - ett meningsfullt och viktigt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag.
Som personlig assistent arbetar du i brukarens hem och i vardagliga situationer. Du behöver därför vara trygg i att arbeta självständigt, men också ha en god samarbetsförmåga. Vi ser det som en självklarhet att stötta varandra i personalgruppen och fatta beslut tillsammans.
Detta är en behovsanställning. Du behöver ha körkort, då det ibland krävs för att kunna utföra arbetet.
Arbetstiderna innebär dygns pass, kan även förkomma kväll och helg pass. beroende på brukarens behov. Det är därför viktigt att du är flexibel och anpassningsbar.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd och har en god människosyn. Tidigare erfarenhet inom assistans eller vård är meriterande men inte ett krav - vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten förmedlas via en etablerad assistansanordnare.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@jsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Härnösand". Arbetsgivare JS Assistanskonsult AB
(org.nr 556745-6685) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9719496