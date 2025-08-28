Personlig Servicetekniker
Johan Ahlberg Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Karlshamn Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlshamn
2025-08-28
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Johan Ahlberg Bil AB i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Karlskrona
, Växjö
eller i hela Sverige
Vem är du?
Du tycker att det är spännande med teknik och gillar att utmana dig själv och andra till att ständigt bli bättre. Ditt intresse för andra människor är genuint och du anser att vi alla har något att lära av varandra Vi värdesätter ditt engagemang och din omtanke gentemot både kunder och kollegor. Du ser en stolthet i att ha helnöjda kunder och lämna ifrån dig ett väl utfört arbete inom givna tidsramar. Du har ett stort ordningssinne, ser detaljer och är noggrann, serviceinriktad samt en lagspelare.
Du har gärna fordonsteknisk utbildning eller annan som arbetsgivaren bedömer likvärdig och gärna ett par års erfarenhet. För denna roll krävs goda datakunskaper och B-körkort. För att vi ska kunna kommunicera på bästa sätt med våra kunder och varandra är svenska i tal och skrift ett krav.
Om rollen
I vår verkstad jobbar vi enligt VPS vilket innebär att du jobbar i team tillsammans med en annan tekniker. Som personlig servicetekniker ser du en stolthet i att vara kundens kontaktperson redan från tidsbokningen. Du kommer att utföra reparationer, service och underhåll på kunders bilar. Du tar ansvar över din egen dag tillsammans med din teamkollega och sköter allt ifrån kundkontakt, tidsbokningar, fakturering och utlämning av bil till kund. Rollen består till största del att serva och reparera personbilar men även en informativ del där du informerar kund om speciella rekommendationer och vidtagna åtgärder. Rollen kommer att inrikta sig på både externkund eller internkund.
Just nu står anläggningen i Karlshamn inför en spännande tid med ombyggnation som påbörjas nu i höst.
Omfattning och placeringsort
Tillsvidareanställning, vi tillämpar dock 6 månaders provanställning. Placeringsort är Karlshamn.
Att arbeta hos oss
Hos oss på Johan Ahlberg Bil AB får du en trygg anställning. Vi är anslutna till kollektivavtal med tillhörande försäkringar. Vi har förmåner så som friskvårdsbidrag, personalrabatter och möjligheter att skapa ett stort nätverk inom de fem orterna vi arbetar på. Vår bransch är föränderlig och här får du möjligheten att utvecklas tillsammans med oss. Inom Johan Ahlberg Bil AB arbetar vi aktivt med att öka mångfalden inom vår verksamhet. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
På Ahlberg Bil arbetar vi efter värdeorden Engagemang, Ansvarstagande och Omtanke. Dessa är genomgående i allt vi gör - i vår kontakt med kunder, hur vi agerar mot varandra och hur vi utför vårt arbete. Vi är mycket stolta över våra varumärken och sätter stort värde i att utföra service, reparationer, försäljning och övriga tjänster med högsta kvalitet. Vi hoppas att du vill vara med på vår resa att skapa Sveriges trivsammaste arbetsplats och även Sveriges nöjdaste kunderPubliceringsdatum2025-08-28KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johan Ahlberg Bil AB
(org.nr 556057-5598), http://www.ahlbergbil.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicechef
Henrik Holm 0455-35 50 12 Jobbnummer
9481125