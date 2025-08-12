Personlig assistent Upplands väsby
2025-08-12
Personlig assistenter sökes till kreativ och härlig tjej med autism i Upplands väsby
Vi söker dig som är kvinna mellan 35-50 år för uppdrag som personlig assistent till en ung tjej med autism. Detta uppdrag kräver att du kan prata och skriva på svenska.
Hon tycker om promenader, att måla och rita, se film och lyssna på musik - så är du kreativ, närvarande och gillar lugna, men aktiva dagar är du kanske den vi söker!
Du bör vara trygg, tålmodig och bra på att läsa av andras behov. Erfarenhet av arbete med personer med autism eller inom personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och personlighet.
Tjänsterna är heltid/deltid/timmar) och det är båda dag kväll och helger. Arbetet sker i hemmet och i närområdet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Söderort assistans AB bedriver personlig assistans i hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: anna.eduards@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Upplands väsby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderort Assistans AB
(org.nr 556834-2603)
194 00 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9455594