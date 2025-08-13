Personlig assistent timvikarie sökes!
Hej! Jag heter Frida och söker en personlig assistent som kan jobba dagar, kvällar och helger. Jag är en person som lever ett väldigt aktivt liv, gärna i form av kultur, träning och att umgås. Exempel på detta kan vara att gå på spelningar, att gymma, och att gå på krogen (min favoritöl är CPA, viktigt att veta).
Jag är en social person som gärna diskuterar högt och lågt, och jag är även intresserad av politik, vilket färgar min vardag rosa. Förutom att roa mig fokuserar jag även på min karriär. Jag är ideellt engagerad inom RFSU, och ibland reser jag till olika ställen och föreläser om mina funktionsvariationer.
Mina behov är främst på två plan: CP-skadan och synhjärnskadan. CP-skadan gör så att jag sitter i en manuell rullstol. Jag har svårt för finmotoriska rörelser, samt att ta mig fram utomhus och på svårtillgängliga platser (tänk typ Gammlia-backen). Min synhjärnskada innebär att jag har svårt att tolka det jag ser, och det innebär t.ex. att jag ofta behöver hjälp med att läsa och skriva.
Jag söker nu dig som är strukturerad och organiserad, eftersom jag själv är det. Det är även viktigt att du har humor och att vi klickar, eftersom jag månar om att ha personer i min närhet som jag kan vara mig själv med.
Dina arbetsuppgifter hos mig kommer vara att strukturera min vardag samt att hjälpa mig med vanliga vardagssysslor; allt från att sätta upp gardiner till att koka ägg. En viktig del i att strukturera min vardag kommer t.ex. vara att anteckna under mina möten, hjälpa mig se vad jag behöver göra, och planera min tid.
Din arbetsplats är där jag är, oftast på mitt jobb och i min lägenhet nära centrum (när jag inte är ute på stan och flänger). Ingen tidigare erfarenhet krävs. Arbetstiderna är förlagda på dagtid, kvällstid och helger.
Jag söker dig som vill vara timvikarie och hoppa in vid behov.
Låter det som ett jobb för dig? Tveka inte utan skicka in din ansökan redan idag.
Om arbetsgivaren
Brukarkooperativet i Umeå är en ekonomisk förening som har varit verksam sedan 1999. Vi är en seriös assistansanordnare som bedriver personlig assistans på uppdrag av våra medlemmar och vi har ständigt våra medlemmar i fokus. Vi är den enda IfA- godkända assistansanordnaren i Umeå - vilket är kvittot på att den assistans vi bedriver är av god kvalitet.
Brukarkooperativet i Umeå är på spaning efter nya medarbetare som vill möjliggöra för våra medlemmar att leva "Ett fritt liv varje dag med personlig assistans". Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som präglas av gemenskap, engagemang, kompetens och trygghet. Vi tror på utbildning och personlig utveckling.
Är detta ett jobb för dig så tveka inte att skicka in din ansökan till info@brukarkooperativet.se
innehållande personligt brev, CV och referenser. Märk ansökan med referensnummer 139.
Anställningsprocessen sker löpande och vikariaten kan därmed tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@brukarkooperativet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "139".
, http://www.brukarkooperativet.se
Ekonomstråket 11 (visa karta
)
907 30 UMEÅ Arbetsplats
Brukarkooperativet i Umeå Ek För Jobbnummer
9456671