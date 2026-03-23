Personlig assistent till ung man som studerar
Vi på Frösunda söker nu en manlig assistent till vår kund som är en härlig ung man med behov av en personlig assistent under dag- och kvällstid.
Då vår kund har ett stort teknikintresse ser vi gärna att den som söker har liknande intresse då bra kemi är av stor betydelse. Kunden sitter i rullstol, studerar på dagtid och spenderar gärna kvällarna med att bl.a spela dataspel. Det är en fördel om vår nya medarbetare tänker på arbetsplatsen som långsiktigt. Erfarenhet av vård och omsorg är ett stort plus, men inget måste. Krav är att du har körkort då kund ibland vill åka iväg på olika aktiviteter.
På kunds begäran ser vi att du som söker är en man, pratar flytande svenska och du får gärna vara mellan 22-35 år. Kund har hund, så det är bra om du har hundvana och inte är allergisk. Då manuella lyft förekommer så är det en fördel om du är stark och frisk i övrigt.
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistans: Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Behovsanställning på timmar inledningsvis, med chans till en fast rad på ca.45% Arbetstid: Morgon-kväll , tiderna varierar då kund studerar. Tillträde: Omgående Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 26.03.20 Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: marion.eriksson@frosunda.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
