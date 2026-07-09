Personlig assistent till tonårspojke
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Oxelösund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Oxelösund
2026-07-09
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Vi söker nu en engagerad personlig assistent till vår kund i Oxelösund Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Kunden är en pojke i 15-årsåldern med autism, som personlig assistent följer du med kunden på aktiviteter. Tillträde till tjänsten sker i mitten av augusti.
I tjänsten ingår även lagstadgad dokumentation i våra digitala system, det är därför viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket och har erfarenhet av att använda dator och smartphone. Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd utifrån kundens behov, önskemål och förutsättningar. Det kan till exempel vara:
Följa med kund på aktiviteter
Stötta och motivera
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent
Har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Meriterande
Utbildning inom exempelvis autism, ADHD/ADD, intellektuell funktionsnedsättning, AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) eller lågaffektivt bemötande.
B-körkort
Vi erbjuder
Ett omväxlande och meningsfullt arbete
Introduktion hos kund och i våra digitala verksamhetssystem
Friskvårdsbidrag
Utbildningar inom personlig assistans och HLR
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal via Vårdföretagarna
Vår rekryteringsprocess
1. Vi har som policy att kontrollera alla nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer att begära ett utdrag ur belastningsregistret innan du får din anställning. Du beställer själv registerutdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj registerutdrag för "arbete med barn med funktionsnedsättning" om du söker tjänst till ett barn, om du söker tjänst till vuxen, välj "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor- beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Vi rekommenderar att beställa ett digitalt belastningsregister för snabbare handläggning.
2. Rekryteringsansvarig kontaktar dig för ett inledande samtal
3. Intervju genomförs
4. Besök hos kund
5. Anställning erbjuds efter genomförd rekryteringsprocess
6. Introduktion hos kund, där du får lära känna kunden, rutiner och arbetssätt
7. Introduktion i våra verksamhetssystem och den dokumentation som ingår i uppdraget. Denna introduktion sker digitalt via Microsoft Teams.
8. Digitala utbildningar inom personlig assistans. Så ansöker du
Ansökan görs via extern webbplats, följ länk nedan. Ansökan på annat vis kommer tyvärr ej att accepteras. Sista ansökningsdag är 20260817 men rekrytering sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
613 30 OXELÖSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9997775