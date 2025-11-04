Personlig assistent till kvinna i Stockholm, söderort
Jag är är en kvinna på 34 år som bor nära tunnelbana (gröna linjen) och bussar i södra Stockholm. Jag lever ett rikt socialt liv, är föreningsaktiv i JAG och jobbar på JAG-center och söker dig som är positiv, ser möjligheter och gillar att vara aktiv när du assisterar!
Jag söker två kvinnliga assistenter för timanställningar med möjlighet att ha fasta pass. Hos mig jobbar du dag/eftermiddag/kväll och helg. Det kan bli aktuellt med något enstaka nattpass vid sjukdom eller ledigheter.
Toppen om du:
- har erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och tecken (TAKK/TSP) och kan hjälpa mig använda min ögonstyrda dator
- pratar och skriver svenska flytande och vet hur samhället fungerar
- är praktiskt lagd så sysslorna hemma går som en dans, gillar att laga mat och är ordningsam
- har god fysik så du kan assistera mig vid förflyttningar utan hjälpmedel. Jag är rullstolsburen men går även med assistans och gillar att träna (Move&Walk)
- har erfarenhet av att assistera med egenvård
- har körkort (ej krav) och är rökfri.
Lägg gärna lite extra tid på att tänka igenom vad du kan bidra med när du assisterar. Skicka gärna en kort video och berätta varför du skulle passa som min assistent.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse. Som personlig assistent hos mig får du en grundlig introduktionsutbildning med bredvidgång upp till 120 timmar så du blir trygg i din roll.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
