Personlig assistent till kvinna
2025-08-22
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Personlig assistent sökes till en kvinna i sina bästa år!
Arbetar du deltid, har eget företag med lite tid över eller är sugen på ett meningsfullt extraarbete?
Då är du kanske den jag söker!
Jag är en glad aktiv rullstolsburen kvinna i mina bästa år, som lever efter mottot:
Att vara funktionshindrad är ingen katastrof, men det är väldig opraktiskt!?
Jag är ute på olika aktiviteter och jag gillar att röra på mig.
Du kommer att få följa med mig på t.ex. helgkurser, semester, mm.
Arbetet som min personliga assistent innebär att du kommer att vara mig behjälplig i min vardag.
Det omfattar personlig omvårdnad och dagliga hushållssysslor.
Har du kunskap inom bilvård, trädgård och klädsömnad är det ett stort plus, men inget krav för tjänsten.
Var beredd på ett omväxlande arbete där du har en oerhört viktig roll.
Din arbetsplats kommer att vara där jag befinner mig!
Arbetstiderna är förlagda som långa arbetspass på vardagarna, någon helg kan förekomma.
Schemat är löpande och lång ledighet förekommer i schemat mellan arbetspassen.Kvalifikationer
Jag ser gärna att du som söker har en utbildning inom vård & omsorg, men det är inget krav för tjänsten.
Dock är det ett krav att du har tidigare erfarenhet av arbetet som personlig assistent samt att du har körkort.
Jag ser gärna att du som söker är 45+ men ni yngre är också välkomna att söka.
För att vi ska trivs ihop söker jag dig som:
* Har en positiv grundsyn till det mesta och har nära till skratt, humor är något jag värdesätter.
* Har lätt för att anpassa dig i olika miljöer samt att du har ett diskret förhållningssätt.
* Kan arbeta självständigt och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information, fatta egna beslut samt planerar och prioritera om arbetet när det krävs. Du har förmågan att lyfta blicken och se brukarens behov.
* Är lugn, ärlig och tydlig i din kommunikation samt är lyhörd och har ett sinne för ordning och reda.
* Kan kommunicera och uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt i det svenska språket, annars blir det svårt för oss att förstå varandra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under annonsering.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Enligt avtal. Så ansöker du
