Personlig assistent till kille i Malmö
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-08-26
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker Dig som vill arbeta med tillsyn av en 30 årig kille med tuff epilepsi som sitter i rullstol men klarar ADL självständigt. Kunden bor för närvarande i Vadstena men flyttar till Malmö inom en snar framtid, Ditt jobb är att ha ständig uppsikt och ge akutmedicin vid behov.
Din uppmärksamhet är hans trygghet. Du har en ung killes livskvalitet i Dina händer, låter det som en utmaning i Din smak och passar Du in på nedanstående beskrivning är Du kanske den vi söker?
Du är:
• intresserad av att stötta för att uppnå självständighet hos kunden och inte hjälpa till på slentrian
• ansvarsfull och noggrann med medicinering och dokumentation
• van att kompromissa och låta andras behov gå före Dina
• nöjd med att vara en fluga på väggen och finnas på liten yta
• bra på att vara alert under lång tid utan att varar fysiskt aktiv
• nöjd med att hålla Dig i bakgrunden och bara svara på tilltal
• inkännande och kan läsa av personer och situationer och agera adekvat utifrån tillfället
• lugn och metodisk i akuta situationer
• en god förebild vad gäller hälsosam mat, dryck och ordning
• behärskar svenska till fullo i både tal och skrift
Tjänsterna är en deltid och en heltid.
Schemalagd arbetstid 07.00-19.00 och 18.30-07.00 med tjänstgöring varannan helg.
Kunden är pälsdjurs allergiker och rökning är inte tillåtet under arbetstid.
Löpande rekrytering, tillträde 250601.
Välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet 0730585036 Jobbnummer
9477354